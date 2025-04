Reggio Calabria si prepara al 25 aprile: in scena il flash mob “RegalaUnaPoesia”

StrettoWeb

A Reggio Calabria la poesia scende in piazza per celebrare la libertà e la memoria. Il prossimo 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, Reggio Calabria ospiterà #RegalaUnaPoesia, un flash mob che trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove parole, musica e arte visiva si intrecciano per dar vita a un’esperienza unica ed emozionante. L’iniziativa, patrocinata dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria, è ideata da Roberto Modafferi, ed organizzata da Philosopolis Onlus, con il sostegno del Centro Studi Musicali G. Verdi del Maestro Sergio Romeo e delle associazioni Karma, L’Amaca, Magica Mistica Musica APS, in collaborazione con Etimologia Magazine di Valentina Romeo. Per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà, ha collaborato il consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio.

Alle ore 19:00 di venerdì 25 aprile, contemporaneamente, tre luoghi simbolo della città (la scalinata del Teatro Francesco Cilea, Piazza Duomo e Piazza De Nava) si animeranno di poesia e musica. Poeti e attori daranno voce a una selezione di testi scelti ad hoc, interpretando parole di resistenza, libertà e speranza, mentre un accompagnamento musicale renderà ancora più intensa l’atmosfera. Contestualmente, tre artisti locali presenteranno le loro opere ispirate al tema della Resistenza, arricchendo l’evento con un ulteriore livello di espressione artistica.

#RegalaUnaPoesia non è solo un evento culturale, ma un atto di memoria collettiva, un’occasione per fermarsi, ascoltare, riflettere e riscoprire il valore della libertà attraverso l’arte. Le istituzioni e la cittadinanza saranno parte attiva di questa iniziativa, a dimostrazione di come la cultura possa essere uno strumento potente di crescita, impegno e condivisione.

