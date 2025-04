Reggio Calabria, il 24 aprile la consegna del Premio Anassilaos | INFO

StrettoWeb

Patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria e da quello di Villa San Giovanni si terrà giovedì 24 aprile alle ore 17,30 presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale la 26^ edizione del Premio Anassilaos San Giorgio, nato nel lontano 1999 su suggerimento dell’allora Sindaco Italo Falcomatà d’intesa con la Parrocchia di San Giorgio al Corso e con il suo parroco, Don Nuccio Santoro, scomparso nel 2018. Anche quando, successivamente, il Comune di Reggio Calabria promosse il San Giorgino d’Oro, l’iniziativa dell’Associazione Anassilaos continuò, anno dopo anno, sindacatura dopo sindacatura, ad affiancarsi a quella dell’Ente e dal 2019 fu anche intitolata al Parroco che si è sempre impegnato a far conoscere e amare ai Reggini il loro Santo Patrono.

In questa 26^ edizione il Premio Polis per la difesa della legalità è stato conferito al Generale di Brigata Carmelo Azzarà, Vice Ispettore presso l’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza-Roma; al Dott. Paolo Ramondino, Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria; all’Avv. Antonino Ripepi, Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura dello Stato di Reggio Calabria e al Dott. Demetrio Cicciù, Responsabile Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Reggio Calabria. Polis per l’impegno nelle Istituzioni all’On.le Prof. Fortunato Aloi, Docente, già Sottosegretario di Stato al Ministero della Pubblica Istruzione, più volte Deputato alla Camera, scrittore e saggista e all’Avv. Ernesto siclari, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Premio Ippocrate-scienze della vita al Dott. Maurizio Maisano, Direttore UOC Anatomia Patologica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Attività di promozione umana e sociale a Padre o.f.m. Giuseppe Gabriele MURDACA, Parroco nella Comunità S. Francesco d’Assisi in Reggio Calabria, acquarellista, cantore delle bellezze del creato. Premio Cultura a Polis Cultura, Società Cooperativa di promozione culturale Impresa Sociale; al Dott. Francesco Arillotta, Presidente dell’Associazione Amici del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, storico, cultore delle memorie cittadine; al Prof. Nicodemo Misiti, Dialettologo ed etnolinguista, scrittore e saggista, fotografo, promotore delle tradizioni millenarie del Mezzogiorno d’Italia e della Calabria in Europa e nel mondo. Attività di promozione culturale e sociale a A.GE.DI. odv, Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili; a ASD Michele Viola, Associazione di promozione sociale che promuove la sicurezza nello sport intitolata alla figura del giovane funzionario della Polizia di Stato perito in un incidente stradale; a PONTI PIALESI, Associazione Socio Culturale; a “3 Quartieri“, Associazione Culturale (Lampione, Pietra Della Zita, Troncovito).

Musica e promozione musicale al Coro Polifonico Laudamus, sorto nel 1975 nella Chiesa di S. Sperato in Reggio Calabria per iniziativa dell’allora parroco, don Giorgio Costantino, nel 50° Anniversario della Fondazione; riconoscimenti alla memoria dell’Ing. Maurizio Bascià, Docente, Socio Fondatore e Analista-Programmatore dell’Atlantic S.r.L. di Reggio Calabria, promotore di momenti di divulgazione culturale all’interno dell’Accademia del Tempo libero e del Comm. Demetrio (Mimì) Fortugno, Atleta, Dirigente del Comune di Reggio Calabria rigoroso e probo, Direttore per molti anni del Lido Comunale e soprattutto Reggino amante della propria Città nonché cofondatore della stessa Accademia del Tempo Libero. Premio per il Giornalismo al Prof. Vincenzo Malacrinò, che ha promosso e promuove la Calabria con servizi e documentari anche su Rai tre tgr Calabria; Una vita per lo sport all’atleta Cesare Pellegrino, Pallavolista italiano, allenatore e direttore sportivo della Sport Specialist “Domotek” Reggio Calabria, serie A3.

Una vita per la scuola alla Prof.ssa Teresa Giovanna Pensabene, Insegnante già Direttrice dell’Oratorio Don Bosco di Gallico, oggi Salesiana Cooperatrice e componente del Direttivo dell’Associazione “Il sorriso di Don Bosco”; Premio Urbs Rhegina alla Dott.ssa Alessandra Coppola, Youth worker, attivista per i diritti umani, ricercatrice, progettista e project manager APICE – Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa; all’Ufficiale O.M.R.I. Matteo Donato, 1° M.llo Luogotenente NP in pensione, al Dott. Pat Porpiglia, Romanziere, narratore e poeta, esperto di problemi sindacali e di lavoro. Arte Figurativa all’ artista Giulio Manglaviti, Pittore, scultore, grafico e all’artista Tina Nicolò, Pittrice, graphic designer e illustratrice di moda. Arte del gusto infine a Giovanni Logiudice Custode delle antiche tradizioni dolciarie della città di Reggio Calabria.

La cerimonia si aprirà con un minuto di silenzio quale omaggio a Papa Francesco. In apertura proiezione del video “Reggio Calabria : un abbraccio che non dimentichi” di Francesco Nucara che da oltre venti anni svolge attività di fotografo e filmaker professionista.

