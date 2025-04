Reggio Calabria, il 14 aprile la premiazione di “Aido… la vita in un dono!” | INFO

StrettoWeb

Il Gruppo comunale di Reggio Calabria dell’ A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule presieduto da Nicola Pavone ed il Lions Club Reggio Calabria Host presieduto da Aldo De Caridi hanno organizzato per il corrente anno scolastico 2024/2025 il concorso “Salvatore Versace” dal titolo “AIDO…La Vita, in un DONO!” rivolto agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Città di Reggio Calabria.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio morale del Consiglio Regionale della Calabria, della Città metropolita di Reggio Calabria e della Città di Reggio Calabria ed il supporto di quattordici partners. Al concorso hanno partecipato numerose Scuole/Istituti: Liceo Scientifico “A. Volta”, Liceo Classico “T. Campanella”, Convitto Nazionale “T. Campanella” con le sue tre articolazioni: primaria, secondaria di primo e secondo grado, Liceo Scienze Umane e Linguistico “T. Gullì”, Polo tecnico professionale “Righi – Boccioni/Fermi”, Istituto Tecnico economico “Piria – Ferraris/ Da Empoli”, Istituto Tecnico Tecnologico “Panella – Vallauri”, Liceo Artistico “Preti- Frangipane”, Centro Provinciale Istruzione Adulti “Stretto Tirreno Ionio”, Istituti Comprensivi: “O. Lazzarino” Gallico, “Vitrioli Principe di Piemonte – Galilei Pascoli”, “De Amicis – Bolani” e “B. Telesio”. La Commissione esaminatrice è stata composta da Nicola Pavone (presidente), Antonio Palmenta, Pasquale Conti, Anna Federico, Giuseppe Giannetto, Mariantonia Morabito, Francesco Puntillo e Maria Elena Iaria.

La cerimonia della premiazione degli studenti vincitori si volgerà lunedì 14 aprile 2025 alle ore 9:00 presso l’aula magna a piano terra del Dipartimento Diceam Ingegneria in via Zehender Località Feo di Vito di Reggio Calabria. Dopo i saluti delle Autorità civili, religiose e lionistiche – Patrocinanti e Partners si avranno cinque testimonianze. A seguire gli interventi dei dirigenti scolastici e dei docenti referenti delle Scuole partecipanti. Al termine la proiezione degli elaborati (spot) e la cerimonia della Premiazione degli studenti vincitori.

