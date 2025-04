Reggio Calabria, si apre oggi il 12ª Congresso Territoriale della CISL

StrettoWeb

Si apre oggi alle ore 14:30 presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria il XII° Congresso Territoriale della CISL di Reggio Calabria, un appuntamento che rappresenta il momento più alto della democrazia per il sindacato e, al contempo, un’occasione di riflessione collettiva sul ruolo della CISL nel territorio dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Ad accogliere le delegate, i delegati, gli ospiti e le autorità sarà la Segretaria Generale della CISL territoriale Nausica Sbarra. “Servire questa comunità sindacale – afferma la Sbarra – è per me un onore e un privilegio. Abbiamo lavorato insieme con l’intento di costruire coesione, sviluppo e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei territori”.

“Il Congresso, oltre alle delegate ed ai delegati, vedrà tanti graditi ospiti e attendiamo tutti la partecipazione della Segretaria Generale Daniela Fumarola la quale condividerà con i presenti una sua relazione – prosegue Nausica Sbarra – che sicuramente darà a tutti noi le coordinate per portare avanti il nostro lavoro in un contesto globale complesso, segnato da conflitti, crisi sociali ed economiche che racchiudono le nuove sfide geopolitiche e le trasformazioni strutturali in atto ponendoci con quei valori che da sempre contraddistinguono la CISL come sindacato con la visione fondata sul dialogo, la solidarietà e il rispetto del diritto internazionale”. I lavori proseguiranno domani con Marco Lai, direttore del Centro Studi formazione Cisl di Firenze e l’intervento della Segretaria Generale Daniela Fumarola.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.