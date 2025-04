Reggio Calabria, il 10 aprile il 1° Memorial Thomas Bartuccio | INFO

StrettoWeb

Il 10 aprile presso lo Sporting Club Bocale, si svolgerà il Primo Memorial Thomas Bartuccio riservato alla Categoria Pulcini, quindi per gli atleti nati negli anni 2014-2015. Il giovane Thomas è prematuramente scomparso il 9 dicembre 2023 e, per ricordarlo, si è deciso di farlo nel giorno in cui avrebbe compiuto i suoi 18 anni. Le squadre partecipanti e l’omaggio a Thomas. Saranno presenti le seguenti società sportive: Pro Pellaro, Pellarese, Team Futura e Reggina 1914.

La famiglia sente il dovere di ringraziare tutti i partecipanti e in particolare la Pro Pellaro, squadra nella quale Thomas giocava nella categoria Under 16. Amichevole conclusiva e premiazioni. A conclusione del torneo è previsto anche un incontro tra gli amici di Thomas e la Pro Pellaro, seguito dalle premiazioni per tutti i partecipanti.

Il momento finale sarà addolcito da una mega torta offerta dalla famiglia, in un gesto simbolico e affettuoso che rafforza il ricordo e la vicinanza emotiva alla figura di Thomas.

