Reggio Calabria, 10 anni di innovazione per SIED IT SRL. Azzarà: “guardiamo avanti con la stessa passione”

Nel 2015, SIED IT SRL è nata con una missione chiara: portare innovazione concreta e utile nelle aziende, grandi e piccole, pubbliche e private. Oggi, a dieci anni dalla sua fondazione, la società è un punto di riferimento nel settore IT, accompagnando i propri clienti nella transizione digitale e nella modernizzazione dei loro processi aziendali. “Dieci anni fa avevamo una visione”, afferma Beniamino Azzarà, CEO e fondatore di SIED IT SRL. “Oggi, quella visione è diventata una solida realtà che ha visto crescere non solo la nostra azienda, ma anche i nostri clienti. SIED IT è stata un’azienda costruita prima sulle persone e poi sulle tecnologie. Un grazie sentito va a chi ha creduto in noi, a chi ha creduto in questo progetto, a chi ha contribuito a renderlo concreto e a chi continuerà a camminare insieme a noi nel futuro”.

In questi dieci anni, la società ha saputo distinguersi per la qualità delle soluzioni offerte, la professionalità del suo team e la capacità di anticipare l’evoluzione tecnologica, consolidando la sua expertise nella progettazione e gestione di infrastrutture IT complesse, nella consulenza in ambito sicurezza informatica, e nello sviluppo di soluzioni su misura per ogni esigenza.

Il decimo anniversario è anche l’occasione per guardare al futuro con ancora più energia e ambizione. Il CEO Azzarà commenta: “Guardiamo avanti con la stessa passione e determinazione con cui siamo partiti. Siamo pronti a investire in ricerca, formazione e nuove tecnologie per restare al passo con i tempi e offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più innovative e performanti”. SIED IT continua a lavorare per il rafforzamento della propria presenza sul territorio nazionale, puntando a un ulteriore sviluppo delle competenze interne e della capacità di rispondere alle esigenze dei clienti in modo rapido ed efficace. Il supporto alla trasformazione digitale delle PMI, e in particolare delle realtà calabresi, rimane una delle principali missioni della società, un impegno che si rinforza ogni giorno. Un supporto che quotidianamente si traduce in: progettazione e gestione di infrastrutture IT complesse; servizi cloud e sistemi virtualizzati; supporto tecnico e assistenza sistemistica; soluzioni di Intelligenza Artificiale su misura; consulenza in ambito sicurezza informatica; formazione e affiancamento tecnico.

“Le soluzioni di AI e cloud sono ormai strumenti fondamentali per le imprese moderne, e in questo senso vogliamo essere in prima linea per supportare le realtà locali nell’adozione di tecnologie che possano fare la differenza nella loro crescita”, aggiunge Azzarà. In questa anniversario un pensiero speciale va a Valerio Berti, che ha avuto un ruolo determinante nel supportare la crescita di SIED IT ed è stato fonte di ispirazione per tutto il gruppo. “Valerio ci manca ogni giorno, ma ci ha lasciato un’eredità di insegnamenti che continuiamo a portare con noi”, conclude Azzarà. Il percorso compiuto finora è solo l’inizio: la strada che SIED IT intende percorrere è quella di un’evoluzione continua, con l’obiettivo di trasformare ogni sfida tecnologica in un’opportunità di crescita per i propri clienti e per la propria comunità.

