Reggio Calabria, 1° Trofeo di Traina d’Altura | INFO

L’ASD Reggio Calabria Big Game annuncia con entusiasmo il 1° Trofeo di Traina d’Altura, un evento di rilievo che si svolgerà dall’11 al 13 luglio 2025 nelle acque della provincia di Reggio Calabria. Una manifestazione sportiva che si configura non solo come una prestigiosa competizione agonistica, ma anche come un’opportunità di valorizzazione territoriale, turistica e commerciale.

Una competizione di alto profilo

L’evento si inserisce in un panorama sempre più vivace della pesca sportiva, con l’obiettivo di attrarre professionisti e appassionati, promuovendo al contempo il territorio calabrese. La traina d’altura rappresenta una delle discipline più avvincenti e tecnicamente impegnative della pesca sportiva, e questo trofeo offrirà una vetrina ideale per misurarsi con i migliori atleti del settore.

Valorizzazione del territorio e impatto economico

Oltre all’aspetto agonistico, il trofeo si configura come un’importante leva di sviluppo locale, coinvolgendo operatori turistici, strutture ricettive e commerciali del territorio. L’evento rappresenta un’occasione di crescita per le imprese locali legate alla nautica, all’ospitalità e alla ristorazione, generando un significativo indotto economico.

Tecnologia e innovazione al servizio dei partecipanti

L’organizzazione ha implementato strumenti innovativi per garantire un’esperienza ottimale ai partecipanti. Sul sito ufficiale sarà disponibile un’Intelligenza Artificiale dedicata, capace di fornire informazioni dettagliate sul regolamento, facilitare le iscrizioni e rispondere alle domande in tempo reale.

Premi prestigiosi e opportunità per i partecipanti

I vincitori del trofeo saranno premiati con attrezzature di alto valore e riconoscimenti prestigiosi. L’elenco dettagliato dei premi sarà rivelato nei prossimi aggiornamenti. Il consiglio? Iscriversi in anticipo per approfittare delle tariffe agevolate riservate alle preiscrizioni.

Iscrizioni aperte: promozione esclusive

Le preiscrizioni sono ufficialmente aperte. Gli interessati possono accedere al sito ufficiale per registrarsi e usufruire delle promozioni esclusive.

Scopri di più e iscriviti su: HTTP://WWW.REGGIOCALABRIABIGGAME.IT

L’ASD Reggio Calabria Big Game invita tutti gli appassionati di pesca sportiva a partecipare a un evento che si preannuncia straordinario, capace di unire competizione, innovazione e sviluppo territoriale. Seguici sui social per rimanere aggiornato sulle novità e sulle anticipazioni dei premi in palio!

https://www.facebook.com/profile.php?id=61560817786268

