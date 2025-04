Referendum 8-9 giugno: il 12 aprile banchetto informativo in Piazza Italia

StrettoWeb

Sabato 12 aprile, presso Piazza Italia, il banchetto informativo promosso da CGIL per i referendum abrogativi che si terranno l’8 e il 9 giugno 2025. I referendum in questione hanno come come oggetto le modifiche alla legge sull’acquisizione della cittadinanza italiana per residenti stranieri e l’abrogazione di alcune norme in tema di lavoro, tre delle quali originariamente introdotte dal Jobs Act nel 2016.

Il quesito referendario sulla richiesta di cittadinanza italiana è stato promosso inizialmente dal segretario di +Europa, Riccardo Magi, insieme ai partiti Possibile, Partito Socialista Italiano, Radicali Italiani e Rifondazione Comunista e numerose associazioni della società civile. I quesiti referendari sul lavoro, invece, sono stati promossi dal sindacato CGIL con una raccolta delle firme pubblica, che ha raccolto oltre quattro milioni di adesioni.

