Protocollo d’intesa fra Camera di Commercio e Associazione nazionale per il disegno industriale

Un importante accordo di collaborazione è stato siglato tra la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia e l’ADI-Associazione Nazionale per il Disegno Industriale per sviluppare e condividere conoscenze e best practices e per realizzare insieme progetti di promozione e valorizzazione delle unicità culturali e produttive rispettivamente rappresentate. La Camera di Commercio è infatti dotata di un proprio sistema integrato di attrattori istituzionali comprendente Biblioteca, Museo d’Arte Contemporanea e Laboratori delle Tipicità Mediterranee.

L’ADI è l’associazione che da settant’anni valorizza il design italiano nel mondo; gestisce, tra l’altro, il Premio Compasso d’Oro, il più antico riconoscimento nel settore del design.

Un protocollo d’Intesa che, dopo la sottoscrizione da parte del Presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo e del presidente ADI Walter Galimberti, è diventato immediatamente operativo con l’incontro nei giorni scorsi a Milano, nell’ambito della Design Week, tra il Vicepresidente dell’Ente camerale Antonino Cugliari, il Presidente ADI Walter Galimberti, il Direttore di ADI Design Museum Andrea Cancellato e il Delegato ADI Calabria Francesco Alati.

Un confronto ampio e costruttivo nel segno di linee programmatiche ben definite verso il concreto avvio di attività che vedono l’arte, l’artigianato artistico, il design motore di sviluppo territoriale all’insegna della valorizzazione delle risorse endogene e dell’orientamento verso nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro.

Tra i programmi tracciati, l’approfondimento conoscitivo del settore artigianato nelle tre province di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, l’evoluzione della “Bottega d’Arte Lìmen” per la formazione teorica e pratica di artigiani artisti, collaborazioni tra le reciproche istituzioni museali, lo sviluppo dell’originario progetto “Lìmen Design” insieme ad Associazioni ed Ordini professionali.

Azioni che rientrano tra le finalità più ampie del Protocollo d’Intesa per dare slancio a settori fondamentali per l’economia locale che, valorizzati nella loro potenzialità, possono consentire il salto di qualità nella contemporaneità.

