Protezione Civile, il Comune di Messina è stato insignito della menzione speciale “Resilienza”

StrettoWeb

Il Comune di Messina è stato insignito della menzione speciale “Resilienza” nell’ambito della Maratona dei Sindaci dei Comuni virtuosi in Protezione Civile, svoltasi mercoledì 16 aprile, presso SiciliaFiera, a Misterbianco (CT), durante il salone ECOMED – Green Expo del Mediterraneo. A ritirare il riconoscimento, in rappresentanza del sindaco Federico Basile, è stato l’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, che ha preso parte all’iniziativa promossa dal dipartimento regionale della Protezione Civile guidato dall’ing. Salvatore Cocina.

Un importante riconoscimento che premia l’impegno dell’Amministrazione per la qualità dell’organizzazione comunale in materia di protezione civile, la presenza di un Piano aggiornato e condiviso con la cittadinanza, l’efficace azione di prevenzione e comunicazione sul territorio e nelle scuole, nonché per l’utilizzo ottimale dei mezzi e delle risorse a disposizione.

La soddisfazione di Basile

“Questo premio – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – è il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge tutti gli attori del sistema locale di protezione civile: uffici comunali, volontariato, scuole e cittadini. A Messina la prevenzione e la gestione delle emergenze rappresentano una priorità assoluta”.

Le parole di Minutoli

Soddisfazione anche da parte dell’assessore Massimiliano Minutoli: “ricevere la menzione speciale Resilienza in una manifestazione così rilevante è motivo di orgoglio e conferma la bontà del percorso intrapreso dal Comune di Messina per rafforzare le proprie capacità di risposta ai rischi e costruire una cultura diffusa della protezione civile. Un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo importante traguardo, ha affermato Minutoli, è stato svolto dal mondo del volontariato, che rappresenta una colonna portante del sistema locale di protezione civile. Il contributo quotidiano delle associazioni e dei volontari, sempre pronti a intervenire nelle emergenze e a supportare le attività di prevenzione, informazione e assistenza alla popolazione, è stato essenziale per garantire l’efficacia dell’intero impianto organizzativo e rafforzare la resilienza della comunità”.

La Maratona dei Sindaci ha visto la partecipazione di oltre 300 sindaci siciliani ed è stata l’occasione per condividere le buone pratiche e confrontarsi sulle sfide presenti e future in ambito di prevenzione e gestione delle emergenze.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.