Progetto IncludiME: verso lo Sportello delle Pari Opportunità

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata e della presidente della Messina Social City Valeria Asquini, incontrerà gli Enti del Terzo Settore e tutte le associazioni attive sul territorio comunale nell’ambito delle pari opportunità. L’incontro si terrà martedì 15 aprile alle ore 16:30 presso la Sala Rappazzo del Palacultura “Antonello da Messina”. Il progetto IncludiME nasce con l’obiettivo primario di promuovere attivamente l’inclusione e le pari opportunità nella città di Messina, prevenendo e contrastando con determinazione qualsiasi forma di discriminazione e violenza. L’incontro sarà dedicato all’illustrazione del progetto, permettendo ai partecipanti di comprenderne obiettivi e strategie, conoscere il funzionamento e le potenzialità del futuro Sportello, esplorare le vie di partecipazione attiva attraverso la co-gestione e rafforzare il dialogo con l’Amministrazione.

Le parole di Basile

“Il progetto IncludiME – evidenzia il sindaco Federico Basile – testimonia il nostro impegno concreto verso una Messina più equa, inclusiva e attenta alle esigenze di tutte le persone. L’ascolto si trasforma in azione concreta, coinvolgendo attivamente la comunità e gli attori del territorio”.

Le spiegazioni di Cannata

“È un passo fondamentale – spiega l’assessore Cannata – per concretizzare la nostra visione di una Messina dove le pari opportunità non siano solo un principio, ma una realtà tangibile. Vogliamo esplorare insieme le opportunità di partecipazione attiva, perché crediamo fermamente che IncludiME possa diventare uno strumento efficace e duraturo per promuovere le pari opportunità a Messina”.

Le parole di Asquini

Valeria Asquini, presidente di Messina Social City, aggiunge: “desidero sottolineare con forza che il cuore pulsante di questo progetto sarà lo Sportello delle Pari Opportunità, un punto di riferimento accessibile a tutti coloro che necessitano di supporto, ascolto e orientamento. Per garantire l’efficacia e la qualità dei servizi offerti, Messina Social City si impegna a costituire un’equipe multidisciplinare altamente qualificata, composta da professionisti con competenze diverse e complementari, in grado di fornire un accompagnamento completo e personalizzato a chiunque si rivolgerà allo Sportello”.

Le parole di Puccio

Salvo Puccio, direttore generale del Comune di Messina evidenzia infine: “il progetto IncludiME è stato reso possibile anche grazie a una precisa strategia di programmazione e utilizzo dei fondi, con particolare riferimento alle risorse del PN Metro Plus 2021-2027. L’Amministrazione ha voluto destinare parte di questi fondi alla realizzazione di un progetto strutturale e sostenibile, che possa garantire nel tempo continuità e qualità nei servizi offerti alla cittadinanza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.