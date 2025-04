Prestigioso incarico per il Prof. Ferrara: relatore invitato all’Institut Henri Poincaré di Parigi

StrettoWeb

Il Professor Massimiliano Ferrara, illustre accademico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dell’Università Bocconi, è stato invitato come relatore di prestigio all’Institut Henri Poincaré di Parigi, una delle istituzioni più autorevoli al mondo nel campo della matematica e della fisica teorica. L’Institut Henri Poincaré, fondato nel 1928, rappresenta un centro di eccellenza mondiale per la ricerca matematica e ha ospitato nel corso della sua storia molti dei più brillanti matematici e fisici teorici del XX e XXI secolo. L’istituto, situato nel cuore del quartiere latino di Parigi, è considerato tra i più prestigiosi centri di ricerca al mondo, dove si sono formati numerosi vincitori della Medaglia Fields, spesso considerata l’equivalente del Premio Nobel per la matematica.

Il Prof. Ferrara terrà una serie di seminari specialistici

Il Prof. Ferrara terrà una serie di seminari specialistici su temi di frontiera nel campo della matematica applicata e dell’economia matematica, ambiti in cui è riconosciuto come autorità a livello internazionale. Questo invito rappresenta non solo un importante riconoscimento personale per il Prof. Ferrara, ma anche una prestigiosa vetrina per l’eccellenza della ricerca italiana nel panorama scientifico mondiale.

“Essere invitato all’Institut Henri Poincaré è uno dei più alti riconoscimenti per un matematico“, ha commentato il Professor Nikos Mastorakis, Head dell’organismo internazionale WSEAS, fautore dell’invito al Prof. Ferrara. “Questo istituto ha una tradizione di eccellenza straordinaria e ha ospitato figure come Henri Cartan, Laurent Schwartz e molti altri luminari della matematica moderna“.

L’invito al Prof. Ferrara si inserisce nel programma di scambio scientifico dell’istituto parigino, che ogni anno seleziona solo pochi ricercatori di fama mondiale per tenere seminari e workshop, contribuendo così all’avanzamento della frontiera della conoscenza nei campi della matematica pura e applicata.

Il ciclo di seminari tenuti dal Prof. Ferrara contribuirà a consolidare i rapporti tra le istituzioni accademiche italiane e francesi

Per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, questo invito rappresenta un’ulteriore conferma del valore della ricerca condotta nei propri dipartimenti e un’opportunità per rafforzare la collaborazione scientifica con una delle istituzioni più prestigiose nel panorama matematico internazionale. Il ciclo di seminari tenuti dal Prof. Ferrara contribuirà a consolidare i rapporti tra le istituzioni accademiche italiane e francesi, promuovendo lo scambio di idee e metodologie all’avanguardia nel campo della ricerca matematica.

