Presentato il progetto “IncludiME”: un nuovo strumento per promuovere le Pari Opportunità a Messina

StrettoWeb

Si è tenuto ieri, presso la Sala Rappazzo del Palacultura “Antonello da Messina”, l’incontro promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Messina e l’Azienda Speciale Messina Social City per la presentazione ufficiale del progetto IncludiME. Alla presenza dell’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata e del presidente di Messina Social City Valeria Asquini, l’incontro ha visto la partecipazione di numerosi Enti del Terzo Settore e associazioni locali, coinvolti in un confronto costruttivo e partecipato. IncludiME nasce con l’obiettivo di contrastare ogni forma di discriminazione e violenza attraverso azioni concrete, tra cui lo Sportello delle Pari Opportunità, uno spazio accessibile a tutte e tutti, pensato per offrire supporto, ascolto e orientamento grazie a un’équipe di professionisti altamente qualificati.

Progetto

Nel corso dell’incontro sono stati presentati gli obiettivi e le modalità di attuazione del progetto, offrendo alle associazioni presenti l’opportunità di contribuire alla co-gestione dello Sportello e diventare parte integrante di questo processo di inclusione. Il progetto IncludiME è stato reso possibile grazie a una mirata strategia di utilizzo delle risorse del PN Metro Plus 2021–2027, che l’Amministrazione ha voluto destinare a un intervento strutturale e sostenibile, capace di garantire continuità e qualità nel tempo.

Le parole di Cannata e Asquini

“L’incontro di ieri rappresenta l’inizio di un percorso condiviso verso una Messina più inclusiva, dove i diritti, l’ascolto e la partecipazione siano i pilastri di una comunità più equa e coesa. Per chi non avesse potuto partecipare, sarà possibile prendere parte al prossimo incontro previsto per il 15 maggio prossimo”, hanno dichiarato l’assessore Liana Cannata ed il presidente Valeria Asquini.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Assessorato alle Pari Opportunità all’indirizzo e-mail: assessorato.giovaniepariopportunita@comune.messina.it o al telefono 0907722386.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.