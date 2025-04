Presentato il Giro di Reggio Calabria, Viviani: “in volata dirò la mia. Il rettilineo finale è uno dei più belli” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Nella serata odierna, presso la Sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, è stata presentata la 67ª edizione del Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La manifestazione si terrà domani, sabato 12 aprile, con partenza da Bova alle ore 11:00 e arrivo sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria fra le 15:25 e le 15:50. Presenti alla conferenza stampa di presentazione dell’evento il sindaco Giuseppe Falcomatà, il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, i referenti della Lega italiana Ciclismo Professionistico e della Nazionale italiana di Ciclismo, guidata dal Commissario Tecnico Marco Villa alla sua prima uscita ufficiale come CT proprio a Reggio Calabria.

Il percorso del Giro di Reggio Calabria 2025

I primi 49 chilometri del percorso sono completamente pianeggianti, prima di immergersi nel parco naturale dell’Aspromonte. All’uscita di Locri inizia la salita denominata salita dello Zomaro, una salita di 22 km con pendenza media del 4,2%, fino a raggiungere i 959 metri di altitudine di Piano Maschera. Subito dopo lo scollinamento inizia una veloce discesa di 14 km, per giungere al km 89 a Taurianova. Da lì è un sali e scendi continuo fino a Polistena (km 98), poi si scende fino a Gioia Tauro (km 124) e si torna a salire verso Palmi (km 132), da dove inizia il Monte Sant’Elia, una salita di 5 km che può fare la differenza, con pendenza media al 6% e punte al 10%. Dopo 11 km di discesa, si passa da Bagnara Calabra (km 151) e da qui la strada è favorevole agli eventuali inseguitori, tendendo a scendere fino al traguardo di Reggio Calabria.

Le squadre in gara al Giro di Reggio Calabria 2025

Saranno presenti 15 squadre in gara: la Nazionale Italiana;

3 Team Professional

Team Polti VisitMalta

Team Solution Tech – Vini Fantini

VF Goup – Bardiani CSF Faizanè

E 11 Team Continental

Beltrami TSA Tre Colli

Biesse-Carrera-Premac

General Store-Essegibi-F.Li Curia

Gragnano Sporting Club

K Vis Costruzioni e Ambiente

Monzon-Incolor-Gub

Sam-Vitalcare-Dynatek

MBH Bank Ballan CSB

C. Padovani Polo Cherry Bank

Team Technipes #inEmiliaRomagna

Lotto

Giuseppe Falcomatà: “rilanciamo l’immagine del territorio grazie al ciclismo”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha dichiarato: “siamo orgogliosi del lavoro fatto fin qui, la città si è preparata al meglio per accogliere le squadre di questa 67ª edizione del Giro della Città Metropolitana. Oltre 180 km, oltre 30 comuni coinvolti per una gara storica con uno sguardo rivolto al futuro perchè grazie a questo tipo di eventi contribuiamo a rilanciare l’immagine bella del nostro territorio, le sue bellezze naturali, in un contesto nazionale e internazionale grazie al ciclismo“.

Elia Viviani: “il finale è uno dei più belli per un ciclista”

Elia Viviani, campione olimpico e leader della nazionale azzurra, ha dichiarato: “con il CT Marco Villa c’è un gran feeling, abbiamo organizzato nel 2010 preparando le Olimpiadi di Londra, le mie prime. Ora è tecnico su strada e non su pista. È bello essere alla sua prima uscita su strada. Siamo una nazionale giovane, in caso di arrivo in volata potrò dire la mia ma ci sono delle montagne da passare, soprattutto la prima, un po’ più lunga e pedalabile ma in cui i team cercheranno di mettere in difficoltà le ruote veloci; la seconda è più corta ma con pendenze più elevate. Nell’ultima edizione abbiamo visto uno sprint ridotto, il viale si presta, l’arrivo penso sia uno dei più belli per un ciclista“.

Selleri: “qui dopo la pausa del 2024, lavoriamo per appuntamento fisso”

Il direttore generale di Extragiro, Marco Selleri ha dichiarato: “siamo tornati dopo un anno di pausa, auspichiamo che di pause non ce ne saranno più. Ci sono buoni propositi per un percorso completamente nuovo per questo territorio. Il bello della corso è quando entra nel vivo, dallo Zomaro a Reggio Calabria. Il volano principale delle gare ciclistiche è far conoscere il territorio. Mi è giunta notizia che avete avuto un incremento del turismo calabrese“.

Il CT Villa: “prima esperienza in azzurro a Reggio Calabria”

Il CT Villa, alla sua prima uscita alla guida della Nazionale su strada dopo una lunga esperienza su pista, ha dichiarato: “prima esperienza in un settore diverso, visti gli atleti che son passati in pista e che stanno primeggiando su strada, non ho fatto un salto nel vuoto. Grazie per l’invito, fa sempre piacere partire con la rappresentativa azzurra che ha senso nel lanciare i giovani che adesso devono approcciarsi ai professionisti. Mi fa piacere che abbia risposto Elia Viviani, mi interessa che trasmetta l’amore per la maglia azzurra ai giovani di talento come Finn, Campione del mondo juniores“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.