In una sala gremita, in ogni ordine di posto, ieri sera si è presentata la coalizione Paola Civica e Progressista. Sotto le note dell’Albero delle Noci di Brunori è stato accolto il candidato sindaco della coalizione Graziano Di Natale. Sono intervenuti a portare il loro saluto i rappresentanti delle forze politiche che compongono la coalizione. Fabio Locane e Francesca Branchicella per il Partito Democratico, Guglielmo Minervino per il Movimento 5 Stelle, Luisa Giglio per i Dema , Gino Perrotta per Spazio Civico, Aldo Cupello per i Giovani Democratici e Mery Angela Siciliano per Paola Libera. Sono intervenuti anche i candidati al Consiglio Comunale Barbara Sciammarella e Livio Sganga.

Le conclusioni sono state affidate a Graziano Di Natale che ha rimarcato la bontà del progetto definendolo inclusivi e non mancando a lanciare un appello a quanti ancora non hanno colto l’opportunità di una coalizione che rappresenta realmente la novità. “Siamo riusciti a unire il centrosinistra con la società civile – ha affermato il candidato a Sindaco – abbiamo bisogno del contributo di tutti. La nostra sarà una campagna elettorale dove parleremo di cosa vogliamo fare noi anziché su cosa hanno fatto gli altri. Parleremo di programmi, di contenuti, di come vogliamo ridisegnare questa città. Ecco perché ci siamo affidati ad un comitato di esperti della società civile che ci daranno degli spunti per definire il nostro programma elettorale. Abbiamo bisogno di punti di riferimento – ha continuato – ecco perché nella nostra squadra sarà possente il Colonnello Marco Grazioli ex Comandate Provinciale della Guardia di Finanza. La sua esperienza offre una solida base in materia di finanze pubbliche, legalità e sicurezza economica. La sua autorevolezza ci aiuterà a governare con integrità specie nella lotta alla corruzione. Grazie a quanti daranno il loro contributo. Siamo in campo – ha concluso – per rimboccarci le maniche e garantire un futuro migliore ai nostri figli”.

