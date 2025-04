Presentata la 67ª edizione del Giro della Città di Reggio Calabria: mappe e info | FOTO

StrettoWeb

È stata presentata a Roma, presso la Sala dei Presidenti del CONI, la 67ª edizione del Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che si terrà il prossimo 12 aprile. La corsa partirà da Bova Marina e si concluderà sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria, al termine di 183,3 chilometri con 1.800 metri di dislivello. Sarà una prova adatta ai velocisti capaci di resistere alle asperità del percorso. I punti chiave della gara saranno il Piano Maschera (959 m s.l.m.) e il Monte Sant’Elia (544 m s.l.m.), prima della discesa verso Bagnara Calabra, Scilla e Villa San Giovanni.

L’ultimo vincitore della corsa è stato il colombiano Jhonatan Restrepo. Al via sono previste 14 squadre, tra cui la Nazionale Italiana, guidata dal campione olimpico Elia Viviani. Presenti anche le tre formazioni Professional italiane– VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, Polti-Kometa e Team Solutions Tech – oltre a 10 squadre Continental. Tra i favoriti figurano anche il siciliano Filippo Fiorelli (VF Group) e Giovanni Lonardi (Polti-Kometa). La gara sarà trasmessa in differita su Rai Sport.

A fare gli onori di casa durante la conferenza di presentazione è stato il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha accolto il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e l’Assessore allo Sport, Giovanni Latella. La Lega Ciclismo è stata rappresentata da Stefano Feltrin.

La prova calabrese rappresenta la terza tappa della Coppa Italia delle Regioni, che vede attualmente al comando Christian Scaroni, mentre tra le squadre leader figura la VF Group-Bardiani CSF-Faizanè.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Giovanni Malagò (Presidente CONI): “questa non è solo un’iniziativa sportiva, ma un modo per riscoprire e valorizzare una storia antica, interrotta negli anni anche a causa della pandemia. Oggi organizzare una gara ciclistica è una sfida complessa: tra responsabilità, burocrazia e aspetti tecnici, serve un grande impegno. Da tifoso del Sud, so bene quanto sia più difficile fare le cose qui: i problemi logistici e di trasporto raddoppiano gli sforzi e moltiplicano le energie necessarie. Ma è proprio per questo che eventi come questo hanno un valore in più. Tutto parte dalla visione di uomini e donne che hanno creduto in un progetto, e oggi possiamo finalmente rimettere in moto quella tradizione”.

Giuseppe Falcomatà (Sindaco di Reggio Calabria): “una grande classica che, ogni volta, ci riempie d’orgoglio. Il Giro ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria rappresenta un momento di sport molto importante e, soprattutto, una vetrina straordinaria per il territorio. Dalle pendici dell’Aspromonte agli scorci panoramici del lungo litorale reggino, il nostro comprensorio si conferma tra i circuiti più suggestivi del calendario ciclistico italiano”.

Giovanni Latella (Consigliere delegato allo Sport): “i riflettori del ciclismo internazionale tornano a puntare il nostro territorio, segno della credibilità e del fascino di una delle gare che hanno fatto la storia del ciclismo italiano. Il Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria conserva un fascino antico, capace di proiettare il territorio e il movimento ciclistico verso il futuro. Il giusto mix, insomma, per vivere sempre nuove ed esaltanti emozioni”.

Stefano Feltrin (Lega Ciclismo): “la prova calabrese è un bel messaggio di ciclismo per il Sud Italia. Un appuntamento che si inserisce nel contesto della Coppa Italia delle Regioni, appena presentata a Bruxelles nel Comitato Europeo delle Regioni. Sarà l’occasione per i corridori italiani di mettersi in luce”.

Marco Selleri: “avremo un interessante confronto tra le formazioni Continental italiane e le Professional, un aspetto tecnico di grande valore. Faccio inoltre un augurio affinché questa corsa possa svolgersi con continuità, permettendo di lavorare e migliorare costantemente. Ci sono tante novità che potrebbero arrivare già dal prossimo anno. Nel frattempo, avremo il debutto del CT Marco Villa con Elia Viviani e un giovane come Lorenzo Fin”.

Un evento storico Il Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria segna il ritorno di un evento storico, una delle grandi classiche del ciclismo nel Mezzogiorno. In passato noto come Giro della Provincia di Reggio Calabria, è una corsa ciclistica centenaria, la cui prima edizione, organizzata dallo Sporting Club 1917, risale al 1920.

Nel corso degli anni, la gara ha visto protagonisti grandi campioni del ciclismo, tra cui Learco Guerra, Fausto Coppi, Gino Bartali, Gastone Nencini, Vittorio Adorni, Francesco Moser, Gianbattista Baronchelli, Moreno Argentin, Giuseppe Saronni, Davide Cassani e Michele Bartoli, fino all’ultima edizione, nel 2023, vinta da Jhonatan Restrepo.

Sabato 12 aprile l’Health Village sul Lungomare Falcomatà

Tra i partner della Coppa Italia delle Regioni, Castelli, Suzuki e Novo Nordisk – Official Health Partner. All’arrivo di ognuna delle 21 tappe della competizione maschile sarà allestito il “Novo Nordisk Health Village”. L’Health Village ospiterà diverse iniziative rivolte alla popolazione come le DrivingChange Arena, incontri con medici, associazioni pazienti, esponenti di istituzioni locali per discutere di salute, sport e benessere urbano, e screening cardio-metabolici, per promuovere stili di vita sani e per favorire la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, come diabete, obesità e malattie cardiovascolari.

Con questa partnership prosegue l’impegno di Novo Nordisk sul territorio nell’ambito del programma Cities for Better Health su temi che coniugano sport, salute, qualità di vita e prevenzione; un progetto globale nato più di 10 anni fa e che vede l’Italia il network internazionale più avanzato nello studio dei determinanti della salute urbana.

