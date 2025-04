Premio Simpatia della Calabria e Premio di Poesia Incontriamoci Sempre: parte l’organizzazione per l’evento di settembre

StrettoWeb

Due eventi di livello Nazionale per importanza, motivazione e per la grande capacità organizzativa ,maturata nel corso degli anni. Il Premio Simpatia della Calabria, giunto alla sua diciottesima edizione, si terrà sabato 6 settembre 2025 alle ore 19,00 nella splendida location del Circolo tennis Rocco Polimeni, glorioso circolo nato nel 1929 , alla soglia dei cento anni. Il Premio Simpatia della Calabria rappresenta la storia ed il tratto culturale di Incontriamoci Sempre, che, con il suo piccolo museo FS Pietro Germi della mitica e notissima stazione FS di RC S Caterina, proprio dentro questa storia nasce il premio, la storia delle FS, in cui l’associazione Incontriamoci Sempre intreccia il percorso Culturale da questa tradizione. Nel corso degli anni illustri personaggi calabresi o di origine sono stati insigniti del prestigioso orologio da tasca Perseo FS , molti gli esemplari donati hanno superato il secolo di vita.

Questo prezioso rappresenta un legame forte tra noi e gli insigniti e la nostra Calabria, tutto ciò perché le FS hanno rappresentato tanto , soprattutto come lavoro nel nostro ex Compartimento. Le creazioni Orafe del Maestro Michele Affidato che è anche il Testimonial, rappresenta l’altro sigillo creativo e di eccellenza della nostra Calabria, che si distingue in ambito Nazionale e non solo. L’edizione 2025 del Premio Simpatia della Calabria ha già l’adesione di personalità di spicco che onorano la nostra bellissima Terra.

Il premio di poesia Incontriamoci Sempre, dedicato ad un illustre esponente della cultura Reggina e Meridionale, attore, regista, drammaturgo Ettore Pensabene, è giunto alla sua quindicesima edizione, nel mese di maggio partirà il bando, di un concorso che anno dopo anno registra successi di partecipazione e di critica nei siti dedicati della poesia e della letteratura.

Le anticipazioni

Il Premio Simpatia della Calabria ha carattere Nazionale, la sua importanza ed il prestigio sono dentro la storia delle mitiche FS, una storia a cui si rifà l’associazione Incontriamoci Sempre ODV, nata nel mondo delle FS, dove tutt’ora svolge attività sociale culturale e di volontariato nella stazione FS di RC S Caterina, sede di un piccolo Museo FS, dedicato al grande regista del dopoguerra,” Pietro Germi. Proprio per queste motivazioni, la donazione del mitico Orologio da tasca FS Perseo e Longines sono come un legame affettuoso tra gli insigniti, l’associazione e le nostre mitiche FS. Negli anni tante personalità di spicco a livello nazionale ed internazionale hanno ricevuto tale onorificenza.

Le creazioni Orafe del Maestro Orafo Michele Affidato che è anche il Testimonial del Premio arricchiscono da anni quel legame con la Calabria bella che amiamo raccontare con tanta passione ed amore.

Le anticipazioni su alcuni insigniti:

Dott.ssa Maria Teresa Marafioti, Ricercatrice Scientifica,Prof.

Ordinario di Emapatologia , Università di Londra.

Scrittrice Rosella Postorino, notissima Scrittrice di altissimo livello, tantissimi i premi ricevuti, ricordiamo il Premio Campiello 2018 con il suo Romanzo “Le Assaggiatrici” edito Feltrinelli , in questi giorni al cinema il Film tratto dal suo Romanzo.

Francesco Billari, Magnifico Rettore dell’Università Bocconi di Milano.

“Ricordiamo che negli ultimi quattro anni abbiamo insignito dei Rettori che illuminano la nostra Calabria, nel 2022 il magnifico Rettore della Mediterranea, il Prof Giuseppe Zimbalatti, nel 2023 la Magnifica Rettrice dell’università La Sapienza, la Prof Antonella Polimeni, nel 2024 la magnifica Rettrice dell’università di Messina, la Prof Giovanna Spatari. Adesso, per il 2025, il Magnifico Rettore dell’Università Bocconi di Milano, il Prof Francesco Billari. Per l’Associazione Incontriamoci il mondo dei Saperi è fondamentale per la crescita sociale e culturale di un Paese”, si legge nella nota dell’organizzazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.