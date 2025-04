Premio “Mia Martini”, la messinese Angelica Rossi supera la prima fase

StrettoWeb

Un altro importante traguardo per Angelica Rossi, la cantante messinese che ha superato brillantemente la prima fase degli Incontri artistici del prestigioso Premio Mia Martini, svoltasi a Scalea (Cosenza) dal 23 al 25 aprile. Con un’interpretazione intensa e tecnicamente impeccabile del brano “Ali per guardare, occhi per volare” dei Pooh, Angelica ha conquistato l’attenzione e il plauso della Commissione artistica, formata da personalità di primo piano del panorama musicale italiano.

La difficoltà tecnica del brano, caratterizzato da complessi salti di ottava e da un’elevata richiesta vocale, è stata affrontata con straordinaria padronanza, mettendo in luce la grande versatilità, l’estensione e la profondità interpretativa che contraddistinguono l’artista.

La giuria, composta da Franco Fasano (direttore artistico del Premio, interprete e autore che ha calcato il palco del Festival di Sanremo in quattro edizioni, conquistando il secondo posto nel 1990), Mario Rosini (presidente della Commissione artistica, musicista e cantante, secondo classificato a Sanremo 2004), Deborah Iurato (cantautrice e vincitrice di Amici nel 2014) e Rita Perrotta (talent scouter per programmi televisivi di successo come XFactor e The Voice), ha apprezzato l’esibizione di Angelica, per la sua abilità vocale, il controllo tecnico e la maturità artistica.

Il Premio Mia Martini è uno degli appuntamenti culturali più importanti d’Europa, istituito nel 1995 dal regista Nino Romeo, a ricordo dell’amica scomparsa.

Angelica Rossi, classe 2008, è un talento emergente della scena musicale italiana. In formazione presso il Centro Studi CDR di Messina, segue un percorso accademico di alto livello con il maestro Giuseppe Italiano, affinando le sue competenze in estensione vocale, controllo timbrico e tecnica di mixaggio tra voce piena e falsetto. Il suo repertorio spazia dal pop al pop-rock con influenze jazz. La sua capacità di trasmettere emozioni attraverso l’ariosità della voce, la rende già riconoscibile per eleganza e duttilità espressiva.

Angelica ha già tracciato un percorso artistico costellato di successi e importanti collaborazioni, mediante il lavoro manageriale di Armando Ruggeri e Giovanni Grasso dell’agenzia Karamella. Vincitrice di numerosi concorsi, tra cui Voce del Mediterraneo e Stelle in Musica, e protagonista di eventi di rilievo come il Concorso Nazionale Una Ragazza per il Cinema di Taormina 2024 e il Talent Genz Giovani alla Ribalta al Palacultura di Messina, recentemente ha partecipato al talent The Stage su Rtp giungendo alle fasi finali.

Dopo aver superato gli Incontri Artistici del Premio Mia Martini, Angelica accede ora al voto online, presentando il suo primo inedito “Com’è possibile”, un’intensa ballata che esplora l’amore come forza totalizzante della vita. Il brano porta la firma di autori di prestigio: Mirko Tommasi (già autore per Alessandra Amoroso, Valerio Scanu e Alice Paba), con musica e produzione di Alessandro Magnisi (fondatore della T Records di Messina e autore degli inni ufficiali dell’FC Messina e dell’Akademia Sant’Anna) e Stefano Matranga (compositore per il cinema e per la Rai).

Grazie al talento, alla preparazione e alla capacità di emozionare il pubblico e gli addetti ai lavori, Angelica Rossi si conferma come una delle voci più promettenti della nuova scena musicale italiana

