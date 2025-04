Poste italiane: negli uffici postali della provincia di Reggio Calabria la cartolina dedicata alla Pasqua

StrettoWeb

Poste Italiane dedica anche quest’anno una colorata cartolina alla Pasqua disponibile a 1,00 € negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Reggio Calabria e nei dieci Spazio Filatelia del territorio oltre che online. Un’altra occasione per i collezionisti o semplicemente per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per custodire nel tempo un ricordo della festività.

Dal 12 al 22 aprile sarà inoltre disponibile negli Spazio Filatelia l’annullo tondo a datario mobile mentre quello rettangolare negli uffici postali in abbinamento al datario mobile. Per qualsiasi informazione o curiosità sul mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it.

