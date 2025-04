Poste italiane, lavori di ripristino nell’ufficio postale di Zumpano

StrettoWeb

Poste Italiane comunica che sono in corso le operazioni di ripristino dell’operatività degli sportelli presso l’ufficio postale di Zumpano, coinvolto da un evento criminoso nei giorni scorsi. Durante questo periodo, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate ed il pagamento delle pensioni, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via Giacomo Mancini, 270 a Cosenza, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12. 35.

La sede di Via Mancini è inoltre dotata di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. L’ufficio postale di Zumpano tornerà a disposizione dei cittadini al termine dei lavori osservando i consueti orari di apertura al pubblico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.