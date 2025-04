Polo Digitale Calabria protagonista al Tour “Calabria Speaky Facile/Mobile 2025 | FOTO

StrettoWeb

Il Polo Digitale Calabria ha partecipato con entusiasmo al Tour Calabria Speaky Facile/Mobile “2025”, in collaborazione con ANPVI Aps-etsCalabria (Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti) e la società Mediavoice S.r.l., azienda leader nello sviluppo di soluzioni digitali accessibili. Il tour ha fatto tappa l’11 aprile alle ore 16:00 a Lamezia Terme, presso il Parco “Peppino Impastato”, in un evento promosso dalla sezione ANPVI Aps-ets di Catanzaro, con la collaborazione della Cooperativa Sociale Malgrado tutto di Lamezia Terme. Il giorno successivo, 12 aprile, l’iniziativa si è spostata nella sede ANPVI Aps-etsdi Reggio Calabria, coinvolgendo numerosi partecipanti.

Durante i due appuntamenti sono stati presentati Speaky Mobile e Speaky Facile, innovativi dispositivi tecnologici pensati per ipovedenti, non vedenti, anziani e persone inesperte che desiderano approcciarsi al mondo digitale senza particolari competenze. I dispositivi, basati su intelligenza artificiale e comandi vocali, rappresentano un significativo passo avanti nell’inclusione tecnologica delle fasce più fragili della popolazione.

“Era uno scoglio insormontabile fino ad oggi”, si è sottolineato durante gli incontri, “l’accesso ai sistemi informatici per molte persone con disabilità visiva. Ma oggi, grazie a queste soluzioni, si apre uno scenario completamente nuovo”.

I relatori principali sono stati Alessio Mengarelli, Responsabile Commerciale di MediavoiceSrl, e Alfredo Andrieri, Segretario Generale del Polo Digitale Calabria, associazione di riferimento per il settore ICT della regione.

SPEAKY FACILE: la tecnologia vocale al servizio dell’inclusione

Il protagonista assoluto del tour è stato Speaky Facile, il nuovo dispositivo vocale che permette a non vedenti e ipovedenti di comunicare facilmente con il mondo digitale.

“Speaky Facile – spiega in una nota il Segretario Generale del Polo Digitale Calabria, Alfredo Andrieri – è un sistema a comandi vocali che integra un sintetizzatore vocale di alta qualità con un sistema ICR. L’ausilio permette di accedere a servizi digitali solo con la voce, grazie a un’interfaccia pensata per accompagnare l’utente in ogni fase dell’uso”.

Una voce guida, infatti, suggerisce i comandi e aiuta l’utente ad esplorare i contenuti, organizzati in 12 moduli personalizzabili in base alle esigenze. Si va dalla lettura dei testi, all’accesso a internet, fino all’interazione sui social network.

Un passo avanti verso una società davvero digitale

“Il Polo Digitale Calabria – afferma Emilio De Rango, Presidente dell’associazione – è sempre più impegnato nella diffusione di tecnologie che possano migliorare la qualità della vita. Offrire strumenti accessibili significa ridare autonomia a persone che, fino a ieri, erano escluse da questa rivoluzione digitale”.

Durante gli eventi, i partecipanti hanno potuto provare direttamente i dispositivi, ricevendo anche indicazioni sulle procedure per l’ottenimento degli ausili in modo semplice e veloce.

L’iniziativa ha registrato grande partecipazione ed entusiasmo, testimoniando il desiderio – e il diritto – di tutti di far parte del presente e del futuro digitale.

Un ringraziamento per l’evento al Parco “Peppino Impastato”, alla Cooperativa Sociale Malgrado tutto di Lamezia Terme (Presidente Raffaello Conte), che ci ha fornito l’uso dell’auditorium, convegno promosso dal ANPVI Aps-ets Provinciale Catanzaro (Presidente Mario Canino) e all’ANPVI Aps-ets Regionale (Presidente Andrea Riccelli e Segretaria Flavia Canino).

Altro ringraziamento all’ANPVI Aps-ets Provinciale di Reggio Calabria (Presidente Paolo Aldo Maria Franco e Segreteria Marika Meduri).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.