Polistena, l’ANPI celebra l’anniversario della liberazione del nazifascismo: il programma delle iniziative

Quest’anno sarà un 25 Aprile particolarmente significativo: ricorrono gli 80 anni dalla Liberazione dal Nazifascismo. Un anniversario che cade in un momento storico delicato, segnato dalla recrudescenza delle destre e dai venti di guerra che soffiano in diverse parti del mondo. L’ANPI è impegnata da mesi nella preparazione di eventi e iniziative per celebrare questa fondamentale ricorrenza della nostra democrazia. Un momento che deve essere, oltre che di memoria, anche di riflessione, formazione e consapevolezza. Oggi più che mai, è necessario costruire anticorpi contro i nuovi imperialismi, suprematismi, machismi, populismi, razzismi e contro ogni forma di disprezzo verso i più deboli.

L’ANPI di Polistena, intitolata a Teresa Talotta Gullace, vittima dell’orrore nazifascista, propone una serie di iniziative volte a valorizzare e diffondere la cultura antifascista, per onorare l’80° anniversario della Liberazione. Quattro appuntamenti, diversi per forma e contenuti, ma uniti dallo stesso obiettivo: raccontare, ricordare e celebrare il 25 Aprile.

Programma delle iniziative

Mercoledì 23 aprile – Ore 18

Rassegna Cinema Resistente – Proiezione del film *”Le quattro giornate di Napoli”* di Nanni Loy. Presso la sede ANPI di Polistena. Il film racconta la rivolta popolare spontanea che, tra il 28 settembre e il 1° ottobre 1943, riuscì a liberare Napoli dall’occupazione tedesca prima dell’arrivo degli Alleati.

Giovedì 24 aprile – Ore 18.30

Presentazione del libro “Piana Partigiana” di Don Antonio Lamanna al Parco della Liberazione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Polistena. Il volume ricostruisce la storia del partigiano Biagio Cristofaro e propone un primo elenco dei partigiani originari della Piana di Gioia Tauro. Un racconto che testimonia la partecipazione del Sud, già liberato, alla lotta partigiana. Interverrà Michele Petraroia dell’ANPI Nazionale.

Venerdì 25 aprile aprile – Ore 10.30

Cerimonia alla Stele del Partigiano al Parco della Liberazione in collaborazione con il PCI di Polistena. Un momento commemorativo con deposizione di fiori presso la stele del Partigiano, che riporta l’epigrafe scritta da Pietro Calamandrei in risposta al generale Kesselring. Un monumento tra i pochi esistenti nella provincia dedicato ai Partigiani e alla Liberazione. Scopri la stele su memo.anpi.it http://memo.anpi.it/monumenti/4664/stele-del-partigiano/

Sabato 3 maggio alle ore 18.30

Teatro: “CUM PANIS – ESISTENZE RESISTENTI” all’Auditorium Comunale – In collaborazione con: Associazione DRACMA, ANPI Siderno, Associazione Il Gabbiano – San Giuliano Terme (Pisa). In scena le storie resistenti di Silvestra Tea Sesini, Vittoria Giunti e Luciano Iaschi. Spettacolo di Antonella Iaschi, regia di Federico Meini, interprete Daniela Bertini.

