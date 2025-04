Policlinico di Messina, anche i precari votano: vittoria del Nursind

StrettoWeb

Sono 120 gli operatori sanitari a tempo determinato che potranno votare nel policlinico Gaetano Martino di Messina per il rinnovo delle rappresentanze sindacali. È quanto stabilisce il comitato dei garanti a fronte del ricorso presentato dal sindacato Nursind. La commissione elettorale (composta da rappresentanti di tutti i sindacati) non si era pronunciata e non lo avrebbe fatto in tempo. “Finalmente – affermano Ivan Alonge, segretario provinciale Nursind e Massimo Latella segretario aziendale del policlinico – siamo riusciti a dare voce a chi non ne avrebbe più avuta e rischiava di essere escluso ingiustamente dall’elettorato attivo, non potendo esprimere il proprio voto. Secondo il comitato, i lavoratori a tempo determinato hanno diritto di voto se sono in servizio alla data di inizio della procedura elettorale. Purtroppo non siamo riusciti a fare candidare il personale a tempo determinato perché la norma, crediamo un po’ discriminante parla chiaro. Al contempo non potranno purtroppo votare coloro che sono stati assunti dopo il 27 gennaio 2025. È una bella vittoria contro chi, sbagliando, aveva messo il bavaglio a buona parte dei lavoratori“.

