Playout, Messina Futsal ko all’andata: furto prima del match

Il Messina Futsal ha perso per 4 a 2 contro lo Sporting Hornets Roma la partita d’andata in trasferta del playout di serie A2 di calcio a 5; il ritorno è in programma sabato 3 maggio al “PalaLaganà”. Più grave della sconfitta è stato il deprecabile episodio avvenuto prima dell’inizio del match, disputato al “PalaLevante”, come racconta il presidente dei giallorossi Fabrizio Caratozzolo: “La gara è stata combattuta ed abbastanza equilibrata. Loro sono stati bravi nel capitalizzare le occasioni avute.

Ritengo che la prestazione sia stata condizionata, però, inevitabilmente da ciò che è avvenuto circa due ore prima dell’inizio, quando ignoti hanno aperto uno dei nostri pulmini e rubato materiale ed effetti personali di giocatori e dirigenti. Ciò ci ha impedito di trovare la concentrazione necessaria per questa tipologia di sfide. Ai ragazzi va la mia massima solidarietà ed il plauso. Nonostante quello che era accaduto, hanno voluto giocare, dando tutto. Rimango fiducioso per il ritorno, quando saremo chiamati a vincere per salvare la categoria. Siamo amareggiati, inoltre, per la conclusione della vicenda. Evidentemente c’è stato un fraintendimento alla base.

Il pubblico sosteneva che un nostro atleta avrebbe detto particolari parole, che, invece, non sono state mai pronunciate, ma, al suono della sirena, i dirigenti dovrebbero sempre prodigarsi a calmare le acque, anziché alimentare le polemiche. Questo non è avvenuto ed io ed il mister siamo stati verbalmente “maltrattati” ed apostrofati con termini diciamo poco belli da ascoltare. Ci ha tutelati il commissario, che ringraziamo. Adesso ci prepareremo, nel migliore dei modi, per il confronto decisivo di sabato ed invito già i nostri tifosi a darci la spinta necessaria per superare questo ostacolo, sostenendoci in un modo caloroso e, soprattutto, sportivo”.

Per quanto riguarda la cronaca agonistica, i padroni di casa sbloccano il punteggio a 28” dall’intervallo grazie al preciso diagonale di Pocheschi. Nanni Piccolo pareggia ad inizio ripresa, ma le tre reti dei capitolini (doppietta di Giuliani e centro di Vicalvi), segnate nell’arco di cinque minuti, indirizzano l’esito della contesa. Al 18’ ancora Piccolo va a bersaglio, riducendo lo svantaggio.

