Platì, il vicesindaco ringrazia la Città Metropolitana per la manutenzione della SP 79dir

“Il vicesindaco di Platì, Giovanni Sarica, desidera esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà per la tempestività e l’efficacia degli interventi in fase di realizzazione dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. La bitumazione e la messa in sicurezza del ponte, insieme ai lavori su tutta la SP 79dir che collega le nostre frazioni, sono un chiaro esempio della sensibilità mostrata dal Sindaco verso le problematiche dei cittadini e del territorio metropolitano, rappresentato egregiamente in questi anni, nonostante le varie criticità legate ai gravi problemi strutturali e ambientali che affliggono la nostra provincia“. È quanto dichiarato da Giovanni Sarica, vicesindaco di Platì, attraverso una nota stampa.

“Un particolare ringraziamento va anche al Dirigente della Città Metropolitana, Ing. Lorenzo Benestare, per il lavoro svolto con impegno e professionalità, fondamentale per il buon esito degli interventi.

Desidero inoltre ringraziare i cittadini di Platì per la pazienza e la comprensione dimostrate durante il periodo di disagio causato dalla temporanea chiusura dell’importante arteria di collegamento. Siamo lieti di annunciare che, grazie all’intervento in atto della Città Metropolitana, la normalità tornerà nei prossimi giorni.

Infine, un sentito ringraziamento va alla Prefettura di Reggio Calabria per il coordinamento e il supporto fornito, che hanno contribuito a rendere possibile tutto ciò“, conclude Sarica.

