Pista ciclabile a Messina: lavori di pavimentazione del marciapiede, le limitazioni viarie

Per consentire i lavori di ripristino, messa a quota di orlatura e pavimentazione del marciapiede in adiacenza alla pista ciclabile Cairoli – Stazione F.S. – Passeggiata a Mare a Messina, il servizio Mobilità Urbana ha previsto provvedimenti viabili. Pertanto da oggi, giovedì 17, sino a mercoledì 30 aprile, nella fascia oraria 7.30-18, saranno istituiti il divieto di transito nella pista ciclabile realizzata sul lato nord di via del Vespro, nel tratto compreso tra le vie Ugo Bassi e Giordano Bruno, e il divieto di transito pedonale, per una fascia della larghezza di 80 cm., sul marciapiede lato nord di via del Vespro, nel tratto compreso tra le vie Ugo Bassi e Giordano Bruno.

