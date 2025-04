A piedi in giro per il mondo con 80 libri: l’avventura di Brian arriva a Reggio Calabria

StrettoWeb

“Ciao ragazzi di Reggio Calabria. Sto facendo un giro d’Italia a piedi ma ho problemi con il mio carrello. Sto cercando un Passeggino di Jogging che può avere 80 di miei libri dentro. Qualcuno qui ha un passeggino che non usa più? Grazie”. E’ questo il post pubblicato su facebook da Brian Stupek, un giovane che sta girando il mondo “per vedere se è possibile scambiare i miei libri per esperienze” spiega Brian. Qualche settimana fa Brian ha scritto sul suo profilo facebook: “Come molti di voi sanno, ho viaggiato per gran parte dell’ultimo decennio. Sto camminando per l’Italia per vedere se è possibile scambiare i miei libri per esperienze. Scrivo questo per dire che ho intenzione di organizzare un viaggio di gruppo quest’estate e mi piacerebbe che tutti voi poteste partecipare. Quindi, se sei nuovo a viaggiare, vuoi viaggiare con me come ospite o sei solo un po’ curioso, compila questo sondaggio di 2 minuti qui sotto su dove/quando… Altro…”.

Ad ottobre Brian ha anche avviato una raccolta fondi su GoFundMe raccontando la sua storia e la sua missione: “Mi chiamo Brian Stupek e attualmente sto attraversando a piedi il continente africano da Città del Capo, in Sudafrica, fino alla Tunisia per diffondere la consapevolezza sulla salute mentale. Ho percorso circa 1700 miglia e 3000 chilometri, ma ho ancora molta strada da fare. Ho risparmiato per un po’ di tempo, lavorando due lavori, ma a quanto pare non è stato abbastanza. Attualmente pago un regista locale per sostenermi con una bicicletta e per filmare e montare tutti i miei video. Non ho più abbastanza soldi per coprire il suo stipendio e mantenermi in futuro. Quindi, se desiderate continuare a vedere i miei video, o semplicemente sostenermi, qualsiasi donazione sarebbe di grande aiuto. Prevedo di aver trovato uno sponsor già da ora e, sebbene sia in contatto con un paio di persone, non ho ancora ricevuto offerte. La speranza è che tra qualche mese possa continuare a crescere a questo ritmo per trovare uno sponsor che mi aiuti a completare il viaggio. Il suo stipendio è di 2.000 dollari al mese, quindi questa raccolta fondi su GoFundMe chiede aiuto per pagare tre mesi di stipendio, così da poter continuare ad avere un regista per video di migliore qualità e per garantire sicurezza e supporto. Apprezzo il tuo tempo e ti ringrazio per tutto ciò che potrai donare”.

