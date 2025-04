Pcto a Malta per 30 studenti dell’IIS “Piria” di Rosarno

StrettoWeb

Due nuovi percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) all’estero vedranno il coinvolgimento di trenta studenti dell’ITE di Laureana di Borrello e del settore IPSASR di Rosarno, diretto dal DS prof.ssa Mariarosaria Russo. Si può certamente imparare viaggiando attraverso l’adesione ai vari progetti promossi dall’IIS R. Piria di Rosarno, il cui focus è la formazione autentica e la scoperta di realtà educative e professionali sul campo.

“Learn by traveling” è uno dei due PON che si prefigge come compito precipuo quello di potenziare lo studio della lingua Inglese arricchendo l’offerta formativa e favorendo la motivazione ad apprendere con occasioni di conversazione ed uso pratico della lingua in un paese anglofono. Da un lato, l’obiettivo principale consiste nel favorire lo sviluppo della cultura multi-etnica e il rispetto di realtà socioculturali diverse dalle proprie, oltre a sviluppare e migliorare l’autonomia nell’uso della lingua inglese per interagire in maniera efficace, dall’altro l’obiettivo finale è quello di poter avere una ricaduta fattivamente costruttiva sulle scelte lavorative ed educative future dei giovani partecipanti.

Gli studenti coinvolti nel progetto, hanno aderito a un primo step linguistico-metodologico improntato sull’acquisizione e sul consolidamento di competenze linguistiche mirate al raggiungimento di obiettivi formativi di livello intermediate del QCER, a cura della docente formatrice Mattia Milea e dei tutor Caterina Fassari e Maria Rosa Vinci, un percorso che si è incentrato anche sull’inclusività e sull’insegnamento multisensoriale, reso ancora più attrattivo grazie all’adozione di metodologie e strumenti innovativi proposti dal PNSD, e all’attenzione riposta verso i concetti chiave riguardanti argomenti di cultura e civiltà, partendo dall’analisi del proprio vissuto quotidiano, socio-familiare e umano.

In un secondo step, i partecipanti svolgeranno attività di scoperta del territorio, dell’arte e architettura, degli usi e costumi e dell’ambiente multietnico, multilinguistico e socio-culturale che contraddistingue il popolo maltese. Nel corso delle due settimane, i due gruppi di studenti visiteranno alcune delle principali realtà economiche e imprenditoriali dell’isola, svolgendo il PCTO presso aziende ed enti locali. “È un’opportunità unica e una formula vincente, più volte sperimentata e accolta con entusiasmo – conclude il dirigente Russo – dai docenti e dai discenti, fortemente richiesta dal territorio stesso che in un futuro non troppo lontano potrebbe avvalersi del know how acquisito dagli studenti, un bagaglio di competenze e conoscenze da spendere nella terra d’origine e per il bene comune“.

