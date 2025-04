Palmi: “Ostro, Vento del Sud”: al Teatro Manfroce un viaggio musicale tra villanelle, tarantelle e poesia napoletana

StrettoWeb

Ostro è il vento che spira da Mezzogiorno. Con esso viaggiano i canti, come nel 1400 risuonavano villanelle e tamburelli strepitosi. “Ostro Vento del Sud” soffierà al teatro Manfroce di Palmi in occasione dello spettacolo in programma sabato 12 aprile alle 21:15. Annamaria Senatore (voce), Daniele Mariotti (chitarra), Liliana Amadei (violino), Flavio Spotti (percussioni) saranno i protagonisti del prossimo appuntamento con la rassegna Synergia 49, promossa dall’associazione Amici della Musica Manfroce, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2024 della Regione Calabria.

Un viaggio nella cultura musicale napoletana e del Mediterraneo animato dall’Ensemble MariaAntis. Un viaggio nel sentimento, nel tempo e nello spazio, lo spazio dell’anima. Canti d’amore, poesie, canti del popolo, villanelle e tarantelle, fino alla canzone classica napoletana.

Ecco il programma: Vurria ca fossi Ciaola (Anonimo 1500), Canto delle lavandaie del Vomero (Anonimo 1400), Fenesta vascia (Anonimo 1500), Volumbrella (Anonimo Sec. XV ), Canto dei Sanfedisti (Anonimo 1700), Serenata a Pulcinella tratta da Opera Buffa Domenico Cimarosa (1749-1801), Riturnella (Antico canto Calabria), Lo Guarracino (Tarantella 1700), Tu bella (Anonimo 1600), Era de Maggio (S. Di Giacomo 1885), Tu si na cosa grande (D. Modugno 1964), Reginella (Libero Bovio 1917), Lu cardillo (Anonimo 1700), Caruso (Lucio Dalla 1986).

Annamaria Senatore, in arte Maria Antis, nasce a Salerno nel 1981 e raggiunge Parma all’età di tre anni. Già da bambina esprime il suo talento nell’arte del canto, interpretando i brani classici napoletani che le vengono trasmessi oralmente dalla madre. Nel 2011 conosce la violinista Liliana Amadei con la quale inizia una stretta collaborazione musicale. Si dedica, da questo momento, allo studio della musica napoletana in un repertorio che va dal 1400 al 1900. Il Maestro Marco Beasley la affiancherà nell’approfondimento del suo stile nel canto.

Nel 2016 forma il suo Ensemble che chiama Mariaantis insieme a Liliana Amadei (Violino), Flavio Spotti (Percussioni) e Daniele Mariotti (Chitarra) portando nei teatri e nei festival uno spettacolo che chiamerà “Ostro”. Dallo stesso anno collabora inoltre con il Trio Amadei esibendosi al Teatro Regio di Parma, Teatro Due, Teatro di Verdi di Pordenone, Teatro Verdi di Fiorenzuola e alla Camera del Senato in “Senato e Cultura”, diretta Rai. Nel 2023 si esibisce alla Casa della Musica per uno spettacolo in omaggio alla poetessa Alfonsina Storni.

