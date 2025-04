A Palmi il Festival Nazionale di Diritto e Letteratura | PROGRAMMA

StrettoWeb

Il Festival Nazionale di Diritto e Letteratura “Città di Palmi” raggiunge la dodicesima edizione con una programmazione record prevista per i tre giorni della manifestazione: 48 relazioni, 5 università coinvolte sull’intero territorio nazionale, 12 scuole superiori partecipanti con i loro studenti, e persino una performance di teatro documentario oltre all’atteso e sempre originale processo simulato.

L’evento, come da tradizione, in vista della sessione inaugurale di venerdì 11 aprile nella cittadina pianigiana registra i primi appuntamenti già tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile con la sezione On the Road, destinata agli studenti delle scuole superiori dell’area metropolitana di Reggio Calabria.

Sempre il 10 aprile sarà poi il momento dell’altra consueta sessione anticipata denominata “Aspettando il Festival”, che quest’anno presenta una prima, importante novità.

Presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria sarà possibile ascoltare relazioni di docenti e studiosi partecipanti a un’apposita call for papers nazionale indetta dall’ateneo reggino

Di particolare interesse le relazioni programmate del teologo francese Bernard Bourdin – una delle voci più interessanti e autorevoli del pensiero filosofico moderno, autore di importanti riflessioni sul ruolo del diritto e dell’affettività come forme di interrelazione – e di Maria Paola Mittica, filosofa del diritto e coordinatrice dell’ISLL – Italian Society for Law and Literature.

Sessioni accademiche sull’intero territorio nazionale

Per la prima volta nella storia del festival accanto alla sessione reggina sono però previste, in contemporanea, analoghe sessioni accademiche sull’intero territorio nazionale con la partecipazione dell’Università di Torino, della Luiss di Roma, dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Mai come quest’anno, quindi, sull’onda della spinta propulsiva dell’ateneo reggino il festival si propone come luogo di riflessione e di approfondita analisi scientifica.

La vera e propria sessione inaugurale del Festival si terrà come sempre a Palmi

La vera e propria sessione inaugurale del Festival si terrà tuttavia come sempre a Palmi, presso il teatro “N.A.Manfroce”, venerdì 19 aprile, alle ore 9.00, con la partecipazione delle folte delegazioni di tutti gli istituti scolastici coinvolti nei seminari che hanno preceduto la manifestazione.

In quella sede si discuterà del delicato rapporto tra diritto, affettività e dimensione da punti di vista diversi e originali, in piena coerenza con quelle commistioni di saperi e di linguaggi che la manifestazione ricerca da sempre.

Si partirà quindi da una ricostruzione dei rapporti tra Amore e Costituzione con la professoressa Chiara Gabrielli dell’Università di Urbino, per poi chiedere ad Emanuele Crescenti, Procuratore della Repubblica di Palmi, “come” si rapporta alla rete dei sentimenti chi è chiamato a esercitare il ruolo della pubblica accusa, per poi concludere con un’altra novità assoluta.

Per la prima volta, infatti, andrà in scena con testo di Vito J Pepe e voce di Carmen Ciriolo, avvocata e attrice, un testo teatrale scritto appositamente per il Festival.

Si tratta di una performance di teatro documentario denominata Nessun ultimo accesso. Le ultime chat di Giulia Tacconelli, storia di un amore virtuale e tossico che dopo l’anteprima festivaliera verrà rappresentata su tutto il territorio nazionale.

Nel pomeriggio dello stesso venerdì 11 aprile il Festival apre come sempre le porte dell’aula “A.Scopelliti” del Tribunale penale di Palmi per l’atteso processo simulato, quest’anno ancora più sorprendente.

A salire sul banco degli imputati accusato di narcisismo patologico e manipolazione in danno di sua moglie Magda sarà infatti addirittura Furio, l’indimenticabile personaggio di Carlo Verdone.

Si fronteggeranno così l’accusa sostenuta da Carlo Indellicati, a lungo magistrato di stanza proprio a Palmi, e la difesa impersonata da Antonio Salvati, ideatore del Festival, in attesa della sentenza pronunciata da un giudice d’eccezione.

A decidere la sorte dell’imputato sarà infatti Fabio Canino, attore e conduttore radiofonico e televisivo alla sua seconda partecipazione al festival dopo l’appassionata e vittoriosa difesa di Oscar Wilde nell’edizione 2017.

La difesa di Furio si avvarrà tuttavia di un testimone d’eccezione e cioè proprio di Carlo Verdone, che rilascerà delle dichiarazioni videoregistrate in favore di una delle sue più note caratterizzazioni.

Il 12 aprile festival si sposta nuovamente a Reggio Calabria nei locali dell’Università Mediterranea

Nella mattinata di sabato 12 aprile il festival si sposta nuovamente a Reggio Calabria nei locali dell’Università Mediterranea per la consueta sessione accademica dedicata all’avvocatura, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense – partner scientifico dell’intera manifestazione – e moderata dal prof. Daniele M. Cananzi, già direttore del DIGIES – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’ateneo reggino e responsabile scientifico del festival.

Il Festival si conclude nel pomeriggio della stessa giornata alle ore 18.30 presso la Pinacoteca della Casa della Cultura “L.Repaci” di Palmi con un evento particolarmente atteso.

A discutere del delicato tema dell’amore e dei sentimenti nell’età giovanile all’epoca dei social network e dell’amore liquido – così definito in analogia con la famosa immagine della società liquida di Zygmunt Bauman – partendo dalla fortunata serie televisiva Heartstopper saranno infatti una giurista e scrittrice come la giudice Paola Di Nicola Travaglini e una delle più famose booktoker italiane, Martina Levato.

Il Festival, in questo modo, punta a trovare traiettorie di linguaggio anche con i più giovani, nella convinzione sempre più radicata ogni edizione che passa che sia possibile puntare anche su di una curiosità intergenerazionale.

Le considerazioni delle due relatrici verranno poi confrontate con i dati statistici raccolti ed elaborati da Angelo Caliendo, componente del comitato scientifico di quell’Eurispes che è ormai altro stabile partner scientifico del festival come il CRED – Centro di Ricerca per l’Estetica del Diritto presso l’Università di Reggio Calabria, l’ISLL – Italian Society for Law and Literature e il Centro Studi sulla Giustizia Penale “F.Stella” presso l’Università Cattolica di Milano.

Il Festival è anche un evento formativo accreditato per i Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, di Reggio Calabria e di Vibo Valentia.

