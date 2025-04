Orlandina Volley, netto ko al PalaValenti contro Volley Valley

StrettoWeb

L’Orlandina Volley incappa in una serata difficile contro una delle squadre più in forma del campionato. Al PalaValenti, Volley Valley si impone con un netto 0-3. Le ospiti dettano il proprio ritmo sin dalle prime battute, gestendo con efficacia i tre parziali e confermando il loro valore in classifica. Per le paladine una serata complicata, con pochi margini per rientrare.

Orlandina Volley-Volley Valley CT 0-3 (20-25, 15-25, 13-25)

Nel primo set le ospiti partono forte, ma le paladine provano a rispondere con una buona fase di break guidata da Ferraro, Costabile S. e due ace consecutivi di Andreula, riavvicinandosi fino al 19-21. Nel finale, però, le catanesi mantengono lucidità e chiudono 20-25.

Nel secondo set l’avvio è più equilibrato, ma dopo l’11-14 Volley Valley accelera, approfittando di qualche imprecisione dell’Orlandina e trovando il parziale decisivo sul 12-17. Le ospiti gestiscono il vantaggio fino al 15-25.

Nel terzo set l’Orlandina parte meglio, ma il vantaggio dura poco. Volley Valley rimette subito la testa avanti, imponendo un ritmo che le padrone di casa faticano a tenere. Nonostante qualche spunto di Costabile S., il divario si allarga e il set si chiude 13-25.

Un match complicato per l’Orlandina, che non riesce a esprimere il proprio gioco con costanza e paga i troppi alti e bassi. Ora si guarda avanti, con l’obiettivo di ripartire dal lavoro settimanale e ritrovare solidità negli ultimi appuntamenti della stagione.

