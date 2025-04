Il Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani della Calabria saluta il Papa

StrettoWeb

“Anche se il pontificato di Giovanni Paolo Secondo rimarrà unico e rivoluzionario, quello di Papa Francesco lascia comunque un’impronta profonda, in quanto è riuscito a conservare la dottrina su quei valori non negoziabili che reggono la società, come la famiglia, l’aborto, il gender, seppur tra aperture e spinte progressiste. L’impronta di Papa Francesco resterà impressa sul volto della Pasqua, sul quale abbiamo riconosciuto il riflesso di un’anima redente, avviata nell’intimo della luce di Cristo”. Così il Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani della Calabria.

“E’ come se in quel lunedì dell’Angelo il nostro sguardo fosse fiduciosamente e gioiosamente rivolto a quel sepolcro vuoto. Il mistero della resurrezione ha rivestito il Suo ultimo Saluto al mondo. Appena in tempo per un annuncio di speranza. Un tempo dettato da Dio. E Dio ha mosso quelle labbra che sembravano a stento pronunciare, ma che emettevano il grido caratteristico e spontaneo di “Buona Pasqua”. E nella Pasqua v’è il profumo infinito della salvezza, che sprigiona da quel sepolcro vuoto, in grado di impregnare le narici dell’umanità, e che da oggi porta anche il profumo di Papa Francesco e della vita eterna”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.