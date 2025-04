Operazione “Artemis”, concessi i domiciliari a Francesco Cimino per incompatibilità col carcere

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’istanza presentata dall’avvocato Luigi Luppino, ha concesso gli arresti domiciliari a Cimino Francesco di anni 53, per incompatibilità dello stesso con il regime carcerario. L’uomo si trovava recluso presso la Casa circondariale di Palmi dal 7 novembre 2024 poiché indagato per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti.