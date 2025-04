Omicidio di Sara Campanella, l’autopsia: “colpita con un’arma bianca, il fendente mortale al collo”

StrettoWeb

“Dall’autopsia è risultato che i colpi sono da arma bianca e quello mortale è stato inferto al collo. Non sappiamo se il coltello che è stato ritrovato nei pressi del luogo dell’aggressione sia quello utilizzato per uccidere Sara. Per il resto stiamo aspettando altri rilievi”. Lo ha detto l’avvocato Concetta La Torre, il legale che assiste la famiglia di Sara Campanella, al termine dell’autopsia sul corpo della studentessa universitaria che è stata eseguita nel Policlinico di Messina. “I colpi inferti – ha precisato l’avvocato – sono stati quattro, alcuni alle scapole. Non sappiamo inoltre se Sara abbia cercato difendersi“.

