Offerte per le Messe, il Vaticano mette ordine: nuove regole contro gli abusi

In occasione della Domenica delle Palme, il Dicastero per il Clero ha pubblicato un decreto volto a contrastare gli abusi legati alle offerte per le intenzioni delle Sante Messe. Il documento entrerà in vigore domenica prossima, giorno di Pasqua, e introduce nuove regole sulla raccolta delle offerte.

Il provvedimento conferma la liceità, per ogni sacerdote, di ricevere un’offerta per celebrare una messa secondo un’intenzione specifica. Tuttavia, si specifica che sarà possibile raccogliere più offerte per una sola celebrazione solo se i fedeli donatori ne sono stati informati chiaramente e hanno dato il loro consenso esplicito. Inoltre, questa prassi non dovrà diventare quotidiana, per evitare che si trasformi in consuetudine.

Il decreto condanna fermamente l’accettazione di offerte durante semplici celebrazioni della Parola o commemorazioni all’interno della Messa, definendola una pratica “gravemente illecita”. Si ribadisce infine il significato spirituale dell’Eucaristia: “Non è un premio per i perfetti, ma un rimedio per i deboli”.

Il testo offre ai vescovi diocesani la possibilità di destinare le offerte ricevute alle parrocchie più bisognose, anche al di fuori della propria diocesi, con particolare attenzione ai territori di missione.

