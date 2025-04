Nuovo hotel a Reggio Calabria, Giusi Princi: “investire in strutture turistiche genera sviluppo, crea opportunità per i giovani e migliora la qualità dell’offerta”

StrettoWeb

“L’apertura di strutture di accoglienza moderne e funzionali come questa rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita del nostro territorio: è un’importante occasione per generare sviluppo, creare nuove opportunità occupazionali e contribuire in modo concreto a rafforzare e migliorare la qualità dell’offerta turistica”. Così l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, presente alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Didimos Town Hotel nel centro di Reggio Calabria.

“È una bellissima pagina per la città – prosegue – che si arricchisce di una nuova struttura, espressione di rilancio e rinnovata fiducia di imprenditori di successo come Giuseppe Musarella. È fondamentale sostenere e incoraggiare imprenditori che, con visione e determinazione, scelgono di investire nella nostra regione, contribuendo a generare economia reale e a rafforzare il tessuto produttivo locale. Il loro contributo è imprescindibile per costruire una comunità più vivace e competitiva. Fare impresa significa dare opportunità ai giovani e contribuire allo sviluppo di una città più dinamica, attrattiva e capace di guardare al futuro con fiducia. Proprio per questo è necessario che le istituzioni promuovano politiche mirate a sostenere il turismo. Il potenziamento dell’Aeroporto di Reggio Calabria ha sicuramente dato nuova linfa ed è un’opportunità straordinaria: lo scalo reggino rappresenta una porta d’accesso strategica per chi vuole scoprire le bellezze del nostro territorio. L’incremento dei voli, infatti, favorisce l’accessibilità e permette di attrarre nuovi flussi turistici, italiani ed esteri. La città – aggiunge Giusi Princi – deve diventare sempre più internazionale, aperta al Mediterraneo e all’Europa, grazie alla sua capacità di accogliere visitatori in ogni stagione per via del clima mite e della sua ricchezza culturale, storica e paesaggistica”.

“È per me un orgoglio – continua – portare a Bruxelles una Calabria migliore e ricca di potenzialità, una regione che finalmente ha cambiato narrazione di sé. Il mio impegno per valorizzare la nostra terra – evidenzia – prosegue in Europa con importanti iniziative, anche per intercettare il turismo dei Paesi del Nord Europa, che vivono climi freddi e diversi dal nostro. L’impegno continua anche sul territorio con il servizio ‘Europa a casa’ che ho ideato e promosso proprio per costruire un ponte solido e concreto tra Bruxelles e la nostra regione, affinché le opportunità dell’Unione Europea diventino ancora più accessibili per i calabresi. È necessario che le politiche dell’UE continuino a sostenere concretamente i territori. Il settore turistico, così come lo sviluppo delle infrastrutture, può e deve essere accompagnato da investimenti mirati e da una visione strategica a lungo termine”.

“L’auspicio è che l’intraprendenza degli imprenditori che oggi avviano questa importante attività nel cuore di Reggio Calabria – aggiunge Giusi Princi – sia un ulteriore esempio per i nostri giovani affinché, anche grazie alle opportunità europee di finanziamento, possano costruire il loro futuro nella nostra terra. Ringrazio e mi complimento – conclude – con l’imprenditore Giuseppe Musarella, con la figlia Martina e con tutti coloro i quali, con coraggio, visione e lungimiranza, hanno deciso e decideranno di investire a Reggio e in Calabria”.

