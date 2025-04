Nuova caserma Limbadi, Falsetta: “aumentata presenza dello Stato sul territorio”

StrettoWeb

Un’azione, quella del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, che “allunga gli arti dello Stato sui territori, rendendoli agili e funzionali“. E’ quanto si legge in una nota diramata dall’Avv. Filomena Falsetta, Gran Priore per la Calabria del “Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani”. La nuova caserma di Limbadi è, infatti, espressione della cura che il Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la Calabria, guidato dall’Ing. Floriano Siniscalco, sta riservando alle varie articolazioni dell’Arma presenti sui territori, con un particolare tatto verso quelle aree più sensibili sotto il profilo socio-economico e della sicurezza pubblica.

L’intervento di ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico presso la nuova Stazione dei Carabinieri di Limbadi, finanziato con i capitoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato redatto a cura dei funzionari della sede coordinata di Catanzaro: “RUP: Arch. Gesuzza Bianco; Direttore dei Lavori: Geom. Adelio Ruscio; Direttore Operativo: Geom. Francesco Maggiolini”.

Al Provveditorato va dunque il merito di focalizzare l’attenzione sui lavori che riguardano il recupero di immobili confiscati alla mafia nonchè delle sedi di alto valore storico-architettonico; di affrontare con “alta competenza” i principali aspetti tecnici relativi alla realizzazione di una serie di opere strategiche nell’ambito delle due regioni; di razionalizzare gli interventi, indirizzandoli verso un maggiore contenimento della spesa pubblica, assicurando l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale. Tutto questo in virtù di quel trinomio inscindibile: “territorio, sicurezza pubblica, società civile”.

