Notte da incubo sull’Aspromonte: padre e figlia dispersi tra i boschi, salvati all’alba dai Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, a seguito della richiesta di soccorso pervenuta alle ore 23.00 circa, sono intervenute a Montalto d’Aspromonte (Il Montalto è la cima più alta dell’Aspromonte nei pressi di Gambarie, vicino a Reggio Calabria, situata nel territorio comunale di San Luca) in zona impervia ad oltre 1500 mt di quota per soccorso a persone. I malcapitati (padre e figlia) partiti nella mattinata di ieri, con la macchina, per una escursione tra i boschi Aspromontani, nel tardo pomeriggio risultavano dispersi.

La SO115 di Reggio Calabria, ricevuta la richiesta di soccorso provvedeva a far attivare il piano di ricerca persona ed inviava sulla zona la squadra della sede centrale con supporto della sala operativa mobile UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (topografia applicata al soccorso) e successivamente la squadra del Distaccamento di Bianco per ampliare le ricerche sul versante che dal comune di Bovalino arriva sull’Aspromonte.

Inoltre nelle ore notturne sopraggiungevano sul posto le unità Cinofile dai comandi vigilfuoco di Vibo Valentia e Trapani ed il nucleo SAPR (sistema aeromobile a pilotaggio remoto) dei vigili del fuoco Calabria. Attivata la procedura “Geoloc” ed il sistema di ricerca IMSI Catcher, le squadre coordinate dalle unità TAS hanno perlustrato le zone assegnate e, i dispersi sono stati raggiunti dai vigili del fuoco alle ore 7.10 circa.

I due escursionisti, provati dalla disavventura e dal freddo ma in buone condizioni di salute, venivano tranquillizzati e successivamente accompagnati in zona sicura presso l’automezzo UCL (Unità di Comando Locale) dei vigili del fuoco. Si procedeva inoltre al recupero della vettura rimasta impantanata sul sentiero sterrato.

Nella ricerca sono stati impegnati 17 unità vigili del fuoco con 7 automezzi. Intervento concluso alle ore 9.30.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.