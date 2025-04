Nino Romano-Zafferana, la presentazione del match: corazzata al PalaCiantro

StrettoWeb

Il grande volley siciliano è pronto a regalare un’altra serata di emozioni. La Pallavolo Zafferana, dominatrice assoluta del campionato e ancora imbattuta, fa visita alla Nino Romano in una sfida che promette scintille. Da un lato, le capoliste vogliono proseguire il loro cammino perfetto, senza aver concesso nemmeno un set alle avversarie. Dall’altro, la formazione di casa è decisa a difendere il proprio fortino: da tre stagioni, infatti, nessuna squadra è riuscita a uscire indenne dal campo della Romano. Anche nell’unica sconfitta subita in questo lungo periodo, il 3-2 contro Nizzalumera lo scorso anno, le mamertine hanno comunque strappato un punto.

Con queste premesse, è chiaro che la posta in palio va ben oltre i tre punti: Zafferana vuole consolidare il primato e continuare la sua corsa immacolata, mentre la Romano punta a mettere ancora pressione alla Messina Volley, titolare del secondo posto e, ancora una volta, dimostrare di essere praticamente imbattibile davanti ai propri tifosi. Insomma, gli ingredienti per una delle partite più belle e avvincenti dell’intera Serie C ci sono tutti.

Le padrone di casa arrivano dalla vittoriosa trasferta di Messina, dove hanno superato l’UniMe non senza difficoltà. La capolista, invece, ha osservato il turno di riposo, ricaricando le energie in vista di questa sfida cruciale.

All’andata, giocata al “Matteo Maglia” di Zafferana, le etnee hanno dovuto faticare solo nel primo set, vinto 25-21, per poi dominare i due parziali successivi con un netto 25-12 e 25-13. Quel match segnò l’inizio di un periodo complicato per la Nino Romano, culminato nelle due sconfitte consecutive contro Santa Teresa e Messina Volley, che fecero scivolare la squadra al terzo posto, distante quattro punti dalla seconda posizione.

Ora, però, le RomaNine sembrano aver ritrovato il loro ritmo e, soprattutto tra le mura amiche, diventano un ostacolo durissimo per chiunque. Tutto è pronto per un match che si preannuncia spettacolare: chi avrà la meglio?

L’inizio gara è previsto per le 18:00 di sabato 5 aprile al PalaCiantro. Il 1° arbitro dell’incontro sarà il sig. Leonardi Marco, coadiuvato dal Sig. De Gaetano Giuseppe come secondo.

