La Nave Vulcano della Marina Militare attraversa lo Stretto di Messina | FOTO

Oggi, martedì 15 aprile 2025, nella tarda mattinata, la Nave Vulcano della Marina Militare Italiana ha attraversato lo Stretto di Messina, navigando da sud verso nord e passando a breve distanza dalla costa di Reggio Calabria. Il transito dell’unità è stato osservato da numerosi cittadini e appassionati di navi militari, che hanno potuto ammirare da vicino questa imponente nave di supporto logistico.​

Caratteristiche della Nave Vulcano

La Nave Vulcano è un’unità di supporto logistico (LSS) costruita da Fincantieri nell’ambito del piano straordinario per il rinnovamento della flotta del 2013, noto come “Legge Navale”. Progettata per operare in un ampio spettro di missioni, la nave è in grado di fornire rifornimenti di combustibili, lubrificanti, munizioni, pezzi di ricambio, viveri e acqua, sia alle unità della Marina Militare Italiana che a quelle delle marine alleate. Può rimanere in mare per almeno 30 giorni e garantire la presenza in teatro operativo per oltre quattro mesi.​

La Nave Vulcano è dotata di un radar di scoperta tridimensionale e, per la propria difesa, dispone di due mitragliere da 25 millimetri ed è predisposta per imbarcare un cannone da 76 mm. Inoltre, è equipaggiata con sistemi avanzati per contrastare minacce subacquee e garantire la sicurezza a bordo.​

Missioni recenti

Nel corso del 2022, la Nave Vulcano è stata impiegata nel dispositivo NATO Standing Naval Forces per due periodi. In precedenza, nell’ottobre del 2021, ha partecipato alle esercitazioni Mare Aperto e Black Shadow, aggregandosi successivamente al UK Carrier Strike Group Queen Elizabeth per attività di interazione e addestramento congiunto.​

Il transito odierno della Nave Vulcano nello Stretto di Messina rappresenta un’importante testimonianza della presenza e dell’operatività della Marina Militare Italiana nelle acque nazionali, suscitando l’interesse e l’ammirazione di cittadini e appassionati.​

