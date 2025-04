Due stelle della musica calabrese fondano a Londra la BriosOrchestra Global Youth Social Project

StrettoWeb

BriosOrchestra nasce come progetto musicale e sociale per offrire ai giovani musicisti un ambiente di crescita e inclusione. Fondata e diretta da Beatrice Limonti e Antonio Morabito, con la direzione musicale di Geoff Westley, BriosOrchestra si distingue come un’orchestra giovanile che punta a creare un impatto concreto sulla società.

La missione di BriosOrchestra Project

BriosOrchestra ha come obiettivo la costruzione di una comunità vibrante di giovani artisti che utilizzano la musica per creare un impatto sociale positivo. Alla base del progetto c’è l’idea che l’armonia e la collaborazione tra i musicisti siano un potente modello di ispirazione per una società più equa e connessa.

Attraverso concerti ed eventi di alta qualità, BriosOrchestra unisce musicisti, organizzatori e pubblico in uno spazio in cui la musica, l’inclusione e i valori condivisi possano prosperare.

Il multiculturalismo è il cuore pulsante del progetto: grazie all’esperienza dei suoi membri e a un approccio attentamente strutturato, BriosOrchestra mira a creare un impatto duraturo sia all’interno della società con particolare attenzione alla comunità giovanile.

La Visione

BriosOrchestra crede che la musica sia un motore di cambiamento sociale. L’orchestra si impegna a creare eventi che celebrino la creatività,l’ inclusione e la collaborazione, sostenendo i giovani attraverso iniziative benefiche a loro destinate. L’obiettivo è quello di promuovere scambi culturali tra musicisti di diverse provenienze e costruire una comunità in cui tutti possano sentirsi accolti e valorizzati. Attraverso concerti, workshop e programmi di sensibilizzazione, l’orchestra offre opportunità concrete a chi ha risorse limitate. Inoltre il progetto mira a contrastare l’isolamento sociale e l’abbandono scolastico, soprattutto tra i giovani studenti appena arrivati nel Regno Unito. Collaborando con enti di beneficenza, associazioni e istituzioni, BriosOrchestra utilizza la musica come strumento in grado di generare un impatto positivo e duraturo sulla società.

I protagonisti del progetto

Beatrice Limonti – Violinista e performer internazionale di Castrovillari (Cosenza), Beatrice ha saputo distinguersi per la sua capacità di unire stili diversi come musica classica, jazz e crossover in esibizioni di grande impatto emotivo. Ha debuttato come solista in prestigiosi teatri italiani ed europei, tra cui la Royal Festival Hall, la Royal Opera House di Londra, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Petruzzelli di Bari, l’Auditorium Conciliazione di Roma, Sinfonia Smith Square e Cadogan Hall.

Beatrice ha partecipato a registrazioni sinfoniche e cinematografiche presso gli Abbey Road Studios di Londra e ha collaborato con artisti come Riccardo Muti, Omar Puente, Franco Mezzena, Stefano Pagliani e Geoff Westley.

È anche attiva come compositrice e arrangiatrice di progetti crossover e colonne sonore. Beatrice è co-fondatrice e Leader di BriosOrchestra Project che si pone l’obiettivo di essere un punto di riferimento per la valorizzazione della musica come strumento di dialogo interculturale.

Antonio Morabito – Nato a Reggio Calabria, pianista riconosciuto a livello internazionale, Antonio ha conseguito un Master in Piano Performance presso il Royal College of Music di Londra, dove è stato sostenuto dall’associazione culturale “Il Circolo”.In Italia si è diplomato in Pianoforte col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso il Conservatorio “Cilea”, sotto la guida di Marialaura Cosentino, e successivamente si è perfezionato in Spagna al Conservatorio “J. Rodrigo” di Valencia. Antonio ha vinto premi in competizioni nazionali e internazionali, tra cui il Bruxelles International Piano Competition,The International Moscow Music Competition, Mosca, Russia e il Làszlò Spezzaferri International Music Competition e si è esibito in importanti sale da concerto come La Fenice di Venezia, la Steinway Hall di Londra e l’Istituto Italiano di Cultura di Londra.

All’attività concertistica associa quella didattica, infatti è docente di pianoforte per il Royal College of Music Teaching Service e professore al Cardinal Vaughan Memorial School. E’ anche il direttore musicale presso St. Augustine’s Church a Hammersmith.

Come co-fondatore di BriosOrchestra Project, Antonio si impegna attivamente nella realizzazione di un progetto che mette la musica al servizio di iniziative di volontariato che mirano a garantire una società più equa e giusta.

Geoff Westley – Direttore musicale di BriosOrchestra, Geoff ha studiato flauto, pianoforte e composizione al Royal College of Music di Londra. A soli 23 anni ha diretto musical nel West End di Londra, tra cui “Jesus Christ Superstar”.

Successivamente, è stato direttore musicale dei Bee Gees per sette anni, accompagnandoli in tour mondiali in luoghi prestigiosi come il Madison Square Garden e la Sydney Opera House. Ha collaborato come tastierista e arrangiatore con artisti internazionali del calibro di Peter Gabriel, Phil Collins, Hans Zimmer e Vangelis.

In Italia, ha prodotto e arrangiato album iconici per Lucio Battisti, Claudio Baglioni e Renato Zero. Ha inoltre diretto orchestre di fama mondiale, tra cui la London Symphony Orchestra e la Royal Philharmonic Orchestra, e ha lavorato su colonne sonore di film, inclusi due della serie James Bond.

Un team di professionisti a sostegno di BriosOrchestra

A guidare e supportare BriosOrchestra c’è un gruppo eterogeneo di esperti del mondo culturale, artistico e sociale.

Il Board of Trustees è composto da:

Dora Bortoluzzi, giornalista e fondatrice di Complitaly TV, con una solida esperienza nella promozione culturale.

Samantha Del Vigna, esperta contabile che supporta l’orchestra nella gestione amministrativa e finanziaria.

Corrado Cozza, noto come DadoBax, famoso youtuber, influencer nel settore gaming e social media manager.

Gli Advisors di BriosOrchestra includono figure di rilievo come:

Elliot Shubert, presidente del Lions Club Westminster.

Alessandro Gaglione, presidente del Comites di Londra.

Stefano Di Rico, mental health & youth voice campaigner e attivista nel settore educativo e caritatevole.

Asia Bonuccelli, giovane direttrice d’orchestra.

Simona Spreafico, presidente del Board di Il Circolo.

Mirko Ricci, presidente di Complitaly TV.

Giuseppe Intrieri, fotografo e videomaker, direttore di Bellamediastudio.

Christopher Axworthy, concert promoter per The Keyboard Trust.

