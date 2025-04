Motoday 2025: Reggio Calabria celebra la passione per le moto storiche | FOTO

StrettoWeb

Gli appassionati di motori e tradizione si sono riuniti questa mattina, domenica 6 aprile 2025, a Piazza Duomo a Reggio Calabria per il Motoday 2025, per una giornata interamente dedicata alle motociclette d’epoca, all’insegna della passione, della storia e della cultura motoristica. L’evento, organizzato dall’Associazione Regina Mezzi Storici (AREMES) “Lillo Cavallo”, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e la partecipazione del Club Federato ASI n° 182, rientra nel circuito nazionale che attraversa le piazze più affascinanti d’Italia, portando in mostra autentici capolavori a due ruote.

Dalle 9:00 alle 13:00 a Piazza Duomo c’è un’esposizione statica di motociclette d’epoca: modelli iconici che hanno segnato intere generazioni, raccontando la storia e l’evoluzione del motociclismo italiano.

Alle 13:10 ci sarà la parata delle moto, che sfileranno lungo il Corso Garibaldi e il Lungomare Italo Falcomatà, regalando al pubblico un vero e proprio viaggio nel tempo su due ruote. Il corteo sarà scortato dalla Polizia Municipale per garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori.

Motoday 2025 è quindi un’occasione speciale per vivere da vicino la storia del motociclismo, riscoprire il patrimonio motoristico nazionale e godere della magia del centro storico di Reggio Calabria, cornice ideale per un evento che unisce tradizione e passione senza tempo.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Natale Romeo presidente AREMES (Associazione Reggina Mezzi Storici) Lillo Cavallo ha affermato: “Motoday 2025 è un evento a carattere nazionale dove tutti i club sparsi in tutt’Italia partecipano a questa iniziativa. Il contest l’anno scorso era le cattedrali più belle d’Italia, quest’anno sono le piazze più belle d’Italia quindi noi abbiamo scelto Piazza Duomo che è la più importante della nostra città. Abbiamo diversi modelli blasonati di motociclette e abbiamo una MM 175 del ’34 targata RC44 che sicuramente è la moto più vecchia della nostra provincia“.

