Morte Papa Francesco, il sindaco di Siderno: “sospesi gli eventi ludici e i concerti della pasquetta”

“La scomparsa di papa Francesco lascia in tutti noi un grande senso di dolore e sgomento, che rende amara questa giornata di festa per la nostra comunità. La notizia è giunta quando la logistica e gli allestimenti per la tradizionale pasquetta sidernese, con la sguta dei record, erano già in fase avanzata. Per queste ragioni, di concerto con Sua Eccellenza il Vescovo, abbiamo deciso di sospendere tutti i concerti e gli altri eventi ludici legati alla manifestazione, mantenendo solo la misurazione, il taglio e la distribuzione della sguta”. E’ quanto afferma in una nota il Sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni.

