Morte Papa Francesco, Pino Strati e il “Premio Simpatia della Calabria” | VIDEO

“Addolorati per la notizia della scomparsa del Santo Padre” dichiara

Pino Strati, Presidente di “Incontriamoci Sempre”, “ricordo con grande

commozione la consegna del Premio Simpatia della Calabria, avvenuta

durante il viaggio aereo, nel settembre del 2019, per la visita Sua

pastorale in Madagascar. Il video della consegna, trasmesso

durante la cerimonia, è stato realizzato dal nostro caro amico Enzo

Romeo, giornalista vaticanista del Tg2, durante la consegna di un

esemplare di orologio Perseo delle FS dei primi del 900 e la pergamena.

“Il Santo Padre” conclude Strati “gradì molto il nostro Premio, essendo

anch’Egli figlio di Ferroviere. Un ricordo, per noi, indelebile“.

