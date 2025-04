Morte Papa Francesco, il messaggio di Mangialavori: “rimarrà per sempre una figura storica”

StrettoWeb

“Addio Santo Padre, voce degli ultimi e simbolo, in vita e in morte, dell’amore cristiano”. Il presidente della Commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori, esprime cordoglio per la morte di Papa Francesco. “Rimarrà per sempre una figura storica, che ha segnato un cambio di prospettiva nell’approccio della chiesa ai problemi dei popoli. La sua immensa bontà, la sua concretezza, il linguaggio vicino alla gente ed i valori di pietà, fede e amore ci consentono oggi di conservare il ricordo di una persona, e una guida spirituale, realmente straordinaria”.

