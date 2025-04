Morte di Papa Francesco: il cordoglio di Dafne Musolino

StrettoWeb

“Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Il Papa riformista, che ha saputo portare una visione moderna nella Chiesa, preservandone al tempo stesso le tradizioni e la vera essenza, il Papa che aveva conosciuto la povertà e che ha scelto di chiamarsi Francesco per suggellare la sua vicinanza agli ultimi, ai poveri, ai malati e agli indifesi. Il Papa che si è sempre adoperato per la Pace. Il Papa che, appena dimesso dall’ospedale, pur sofferente, ha voluto recarsi tra i detenuti ribadendo un pensiero che aveva espresso anche all’inizio del pontificato: perché loro e non io. Papa Francesco ci ha insegnato che l’umiltà è una forza dirompente quando è sostenuta dalla Fede. Addio Papa Francesco” lo scrive in un post social la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino.

