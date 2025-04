Morte Papa Francesco, il cordoglio dell’ACI di Reggio Calabria

StrettoWeb

“A nome dell’Automobile Club di Reggio Calabria, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Santo Padre. In occasione dell’anniversario per i 120 anni dell’Automobile Club d’Italia dello scorso 23 gennaio, Papa Francesco ha saputo toccare il cuore di tutti noi, richiamandoci a un impegno quotidiano di responsabilità, rispetto e prossimità sulle strade della vita. Le sue parole, cariche di spiritualità e di attenzione verso l’uomo, ci hanno ricordato come anche il nostro servizio, spesso silenzioso e operativo, possa essere strumento di fraternità e di bene comune”. Così in una nota Giuseppe Martorano, Presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria.

“Il riferimento a San Cristoforo, patrono degli automobilisti, ci richiama a una missione che va oltre la mobilità: quella di accompagnare, proteggere e prendersi cura dell’altro. La sua testimonianza di umiltà, forza e amore per gli ultimi resterà una guida preziosa. Ci uniamo al dolore della Chiesa e del mondo intero, custodendo con gratitudine la luce del suo insegnamento, che continuerà ad illuminare il nostro cammino”.

