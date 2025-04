“Mon Ami”, il nuovo brano del reggino S.I.M.O spopola sulle piattaforme

StrettoWeb

S.I.M.O. (all’anagrafe Simone Quartuccio, reggino doc) torna con un nuovo brano che segna la sua rinascita artistica, dopo due anni di silenzio. Disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming dallo scorso 25 Aprile, il brano “Mon Ami”, scritto da Simone, prodotto da Mario Meli e distribuito da ADA Music (Warner Music Italy) da indipendente, racconta con autenticità e leggerezza una relazione fondata sull’apparenza e sulla superficialità, in contrasto con il valore delle cose semplici, dell’amicizia sincera e del bisogno di momenti profondi e veri.

Un brano che impone la voce e la forza di un ragazzo del 2002, che con stile e sensibilità da vera Gen Z, dà forma a pensieri e sentimenti condivisi da tante persone appartenenti alla sua generazione. Grazie ad un ritornello che resta in testa e a una scrittura diretta e chiara, S.I.M.O. parla a chiunque abbia vissuto una relazione tormentata e si ritrovi a cercare se stesso fuori dalla campana di vetro della frivolezza in cui è rinchiuso, guidato dall’affetto degli amici di sempre.

“Mon Ami” è una canzone spensierata, ma con un twist emotivo. Parla di una relazione fatta di materialismo e aspettative, mentre il protagonista sogna di liberarsi da quel legame affettivo che lo condiziona, vuole godersi una serata tranquilla con gli amici – afferma il cantautore polistrumentista S.I.M.O. (acronimo di “sogna il meglio osando”) -. Con sonorità fresche e un testo ironico, il brano è l’inno di chi vuole sfuggire alla superficialità e vivere l’essenziale”.

Dall’estate 2022, Simone calca prestigiosi palchi e ha aperto anche i live di noti artisti della musica italiana come i Pinguini Tattici Nucleari, The Kolors, Arisa, Alex Britti, Shade, Tiromancino, Ernia, Alfa e molti altri. Anche con questo suo nuovo brano, il cantautore dona al suo pubblico una sonorità fresca e contemporanea, un testo pop energico con una vena malinconica, perfettamente in linea con il periodo estivo in arrivo. “Mon Ami” è su tutte le piattaforme digitali, Amazon Music, Novità del momento e Novità Pop italiano. Su Apple Music il brano di S.I.M.O. si trova su New Music Daily – Playlist.

