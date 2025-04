Miss Mondo Calabria, la reggina Valeria Meduri approda alla finale Regionale

StrettoWeb

Si è svolta ieri pomeriggio la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo dove ha fatto tappa nella stupenda location di Caposperone Resort. A rappresentarlo in esclusiva regionale la nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi. È stata la concorrente numero 3, Valeria Meduri, 19 anni di Reggio Calabria e studentessa universitaria di Progettazione della Moda presso l’accademia delle belle arti di Reggio Calabria a guadagnare il primo posto e aggiudicarsi così la fascia di finalista Regionale di Miss Mondo Calabria 2025.

Emozionata e con tanti sogni nel cassetto, intervistata subito dopo la vittoria commenta: “È davvero difficile descrivere l’emozione che provo in questo momento. Vincere questa tappa di Miss Mondo Calabria è per me un traguardo importante e una spinta a continuare con ancora più impegno e passione. È stato molto più che partecipare ad un concorso, un viaggio di crescita, ispirazione e condivisione, con ragazze straordinarie. Tutto questo grazie alla grande famiglia di Miss Mondo Calabria capeggiata da Andrea Cogliandro Eventi“, conclude la reggina.

Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia, dove durante l’evento si sono intervallate esibizioni di canto e di ballo.

“Una giornata di moda e soprattutto di tantissima bellezza conclusa con un grande evento – commenta il patron Regionale di Miss Mondo Calabria Andrea Cogliandro -, faccio i complimenti alle numerose ragazze provenienti da ogni parte della regione, alla vincitrici e anche alle non, alle numerose ragazze che ogni giorno si uniscono a questa grande famiglia e soprattutto a chi dietro le quinte ha lavorato per rendere unica una giornata così importante per questo prestigiosissimo concorso di bellezza“.

