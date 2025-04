Misilmeri ricorda Sara Campanella: fiaccolata e messa a un mese dalla tragedia

StrettoWeb

Una fiaccolata domani alle 21 è stata organizzata a Misilmeri per ricordare a quasi un mese dal delitto Sara Campanella la studentessa uccisa a Messina da un collega universitario. Il corteo partirà da via Nazionale e sosterà davanti alla casa di Sara per concludersi davanti alla chiesa Beata Vergine del Carmelo. “Nel trigesimo della morte, due appuntamenti comunitari e cittadini” – annuncia il Comune di Misilmeri . martedì una fiaccolata a Portella di Mare. Il 30 aprile alle 19 la messa di trigesimo nella chiesa parrocchiale della frazione di Portella di Mare. “L’auspicio – dicono gli organizzatori – è che sia una mobilitazione generale, un sì alla vita e un no al male. Si stendano ai balconi i lenzuoli magari con scritte significative. È opportuna la presenza di tutti”.

